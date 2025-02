Schichtkäse-Verfügbarkeit in Deutschland wird knapp

Die Schließung einer Molkerei in Schefflenz führt zu einem Mangel an Schichtkäse in den Supermärkten Deutschlands. Viele Kunden bemängeln die fehlende Verfügbarkeit des beliebten Milchprodukts und suchen nach Alternativen.

Kunden von Discountern und Supermärkten bemerken möglicherweise das Fehlen eines bestimmten Produkts in den Kühlregalen. Wie die Badischen Neuesten Nachrichten (BNN) zuerst berichteten, ist die Ursache die Schließung eines Herstellers. Das fehlende Produkt ist Schichtkäse , der bei vielen Verbrauchern besonders beliebt ist für die Zubereitung von Käsekuchen, Quarkstrudel oder verschiedenen Blätterteiggebäcken. Dieser Milchprodukte ist jetzt aus den Kühlregalen verschwunden.

Viele Kunden haben laut BNN sogar bereits über Social Media versucht herauszufinden, wo sie noch Schichtkäse bekommen können. Auf der Plattform Reddit schrieb beispielsweise eine Nutzerin: 'Ich habe bereits bei Rewe, Edeka und Kaufland gefragt, aber nirgendwo gibt es Schichtkäse. Hat zufällig jemand das gleiche Problem bzw. weiß, wo man noch Schichtkäse herbekommt?' Andere User fragen auch nach Alternativen zu Schichtkäse. Eine Nutzerin auf Facebook antwortete auf eine solche Frage: 'Nimm normalen Quark und lasse ihn etwas abtropfen.' Hinter dem Schichtkäse, den nun so viele vermissen, steckt eine Molkerei in Schefflenz, einer Gemeinde im Neckar-Odenwald-Kreis. Viele kennen diese Molkerei durch die Marke 'Landliebe'. Auf Anfrage der BNN schrieb Nicole Kormann, die für die Öffentlichkeitsarbeit bei der Landliebe GmbH zuständig ist: 'Mit großem Bedauern müssen wir mitteilen, dass der Landliebe Schichtkäse aus unserem Sortiment entfernt wurde und auch nicht mehr ins Sortiment zurückkommen wird. Diese Entscheidung spiegelt unsere kontinuierlichen Bemühungen wider, unser Produktsortiment zu optimieren und den aktuellen Marktanforderungen zu entsprechen.' Laut chip.de steht die Schließung der Molkerei auch im Zusammenhang mit der Übernahme von Landliebe durch die Unternehmensgruppe Müller, die bereits im Jahr 2023 vollzogen wurde. Bereits Anfang 2024 kündigte der Konzern an, dass die Werke in Heilbronn und Schefflenz bis 2026 schließen werden, zuvor wurde ein Werk in Köln geschlossen. Zwar wird Schichtkäse weiterhin von zwei Molkereien produziert, aber diese beliefern nur Supermärkte in der Nähe von Hannover und im Odenwald, heißt es bei chip.de





nordbayern

