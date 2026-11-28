Lässiger Party-Look ohne Kleid gesucht? Diese bonprix-Jeans mit Wow-Effekt macht jedes Outfit sofort zum Hingucker.

kann man bekanntlich nie genug haben. Zumindest rede ich mir das jedes Mal ein, wenn ich ein neues Modell shoppe.

Schließlich unterscheiden sich die Hosen nicht nur in Farbe und Schnitt: Einige begleiten mich als unkomplizierte Basics durch den Alltag, andere machen selbst ein schlichtes Outfit zum Hingucker. *, die ich jetzt bei bonprix entdeckt habe. Mit ihrem weiten Bein und dem seitlichen Strassbesatz sieht sie deutlich festlicher aus als klassische Denim-Modelle in Blau. Damit ist sie für mich wie gemacht für Weihnachtsfeiern, Familienessen und die gesamte Partysaison.

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Auf den ersten Blick wirkt das Modell wie eine schlichte Wide-Leg-Jeans. Der eigentliche Hingucker befindet sich an den Außenseiten der Hosenbeine: Dort verlaufen zahlreiche kleine Strasssteine von der Hüfte bis hinunter zum Saum. Dadurch funkelt die Hose bei jeder Bewegung, dennoch bleibt sie im gesamten Look sehr alltagstauglich. Für einen schicken Party-Look musst du dich also nicht in ein enges Kleid zwängen.