Das australische Rennpferd So You Are wurde tot in einem Müllcontainer gefunden. Racing NSW und die Klinik reagieren auf den Skandal, Trainer Baker fordert Würde.

Das Schicksal des renommierten australischen Rennpferds So You Are hat in der Sportwelt für Erschütterung gesorgt. Der fünfundfünfzigjährige Wallach, der bei seiner Karriereacht Siegen und Preisgeldern von über 1,4 Millionen Australischen Dollar zu den erfolgreichsten Galoppsportlern seines Landes zählte, wurde auf grausame Weise tot aufgefunden. Sein Leichnam wurde von einem Bauarbeiter in einem Müllcontainer auf einer Deponie im Süden von Sydney entdeckt, was zu einer sofortigen öffentlichen Debatte über den Umgang mit sterbenden Tieren führte.

Krankheitsverlauf und tödlicher Ausgang

Die Tragödie begann am 3. November, als So You Are im renommierten Melbourne Cup startete. Dieses traditionsreiche Langstreckenrennen, das als das wichtigste seiner Art weltweit gilt, zog jährlich mehr als 80.000 Zuschauer auf die Rennbahn. Erst dreizehn Tage nach diesem großen Auftritt, am 16. November, entwickelte das Pferd eine schwere Kolik. Es wurde daraufhin in eine spezialisierte Tierklinik transportiert und dort notoperiert. Die Bemühungen der Veterinäre blieben jedoch erfolglos, sodass während der Operation beschlossen wurde, das Tier einzuschläfern, um sein Leid zu beenden.

Also read Sarah Bauerett im ARD-Krimi Mordach: Kampf gegen Natur und Schicksal

Aufdeckung und öffentliche Empörung

Der wahre Umfang des Skandals wurde am darauffolgenden Montag bekannt, als der Bauarbeiter den Kadaver entdeckte. Er filmte den Fundort und veröffentlichte die erschütternden Aufnahmen auf der sozialen Plattform Facebook. Die Bilder verbreiteten sich in der Folge rasend schnell in den Medien und lösten massive Betroffenheit aus. Am folgenden Dienstag bestätigte die behandelnde Tierklinik offiziell, dass der tote Wallach im Container tatsächlich das erfolgreiche Rennpferd So You Are war. Diese Bestätigung markierte den Punkt, an dem aus einem traurigen Tiersterben ein öffentlicher Skandal wurde, der die Verantwortlichkeiten klar zutage förderte.

Logistik und Verantwortlichkeiten

Laut Angaben des Deponiebetreibers brachte ein beauftragter Dienstleister den Kadaver in einem kleinen Kippfahrzeug zur Abfallentsorgungsanlage. Aus Sicherheitsgründen durfte dieses Fahrzeug nicht bis zur eigentlichen Abladefläche vordringen. Aus diesem logistischen Grund wurde das Pferd in einen großen Container umgeladen, von wo aus die ordnungsgemäße Entsorgung auf der Deponie erfolgen sollte. Die Tierklinik räumte ein, dass sie zwar die Entsorgung nicht direkt ausführte, aber den verantwortlichen Dienstleister ausgewählt hatte und somit auch eine Mitverantwortung trägt. Die Zusammenarbeit mit dem betroffenen Unternehmen wurde infolge des Vorfalls sofort beendet.

Advertisement

Reaktionen der Führungsebenen

Die Aufsichtsbehörde Racing NSW verurteilte den Umgang mit dem Kadaver scharf und bezeichnete ihn als völlig inakzeptabel. Die Institution stand unter Druck, ein Zeichen für den Respekt gegenüber Tieren zu setzen. Auch die Tierklinik entschuldigte sich öffentlich für die Vorkommnisse. Trainer Bjorn Baker, der für die Ausbildung des Pferdes verantwortlich war, zeigte sich tief erschüttert über die Nachricht. Er betonte eindringlich, dass So You Are es verdient habe, nach seinem Tod mit Würde und Respekt behandelt zu werden, statt als Abfall in einem Container zu landen.

Zukünftige Konsequenzen und Prävention

Der Vorfall wirft ernsthafte Fragen nach den Standards in der Logistik für Tierkadaver im australischen Rennsport auf. Die schnelle Verbreitung der Bilder hat gezeigt, dass die Öffentlichkeit ein hohes Maß an Sensibilität für das Wohlergehen der Tiere erwartet, selbst im Tod. Es ist davon auszugehen, dass die strengen Kontrollen bei der Entsorgung von Tieren in Kliniken und bei der Überwachung von Dienstleistern verschärft werden. Die Zusammenarbeit mit anderen Entsorgungsfirmen könnte überprüft werden, um sicherzustellen, dass ähnliche Vorfälle wie bei So You Are in Zukunft verhindert werden. Die Deponie in Sydney bleibt nun im Fokus der Medien, während die Sportwelt um den Verlust eines Champions trauert.