Schießerei in Hamburg HafenCity: Opfer und flüchtiger Tatverdächtiger

Nach einer Schießerei mit Maschinenpistolen in Hamburg HafenCity nahe der Elbphilharmonie wurden zwei Personen verletzt. Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter läuft.

Eine schwere Schießerei ereignete sich am Dienstagmorgen in der Hamburger HafenCity. Der Tatort befand sich in unmittelbarer Nähe der bekannten Elbphilharmonie. Die Behörden reagierte mit einem umfangreichen Polizeiaufgebot, um die Lage zu kontrollieren.

Einsatz mit Spezialkräften und Drohne

Polizisten rückten mit einem Großaufgebot aus, nachdem sie von zwei verletzten Personen informiert wurden. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass der Einsatz umfangreich war und mehrere Beamte der USE-Einheit, also der Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen der Bereitschaftspolizei, beteiligt waren. Rund ein Dutzend Streifenwagen waren vor Ort im Einsatz, um das Areal abzusichern.

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Die Einsatzkräfte sperrten den Tatort rund um ein Mehrfamilienhaus weiträumig ab. Zur Überwachung des Geländes setzte die Polizei zudem eine Drohne ein, um die Lage aus der Luft zu analysieren. Nähere Details zum genauen Hergang der Schusswaffe wurden von den Behörden zunächst nicht veröffentlicht, um die Ermittlungen nicht zu gefährden.

Verletzte und mutmaßlicher Fluchttäter

Nach Informationen der Bild-Zeitung wurden bei dem Vorfall ein Mann und eine Frau verletzt. Beide Opfer wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert, um medizinisch versorgt zu werden. Von dem mutmaßlichen Schützen ist unbekannt, ob er bei dem Vorfall selbst verletzt wurde oder ob er unverletzt blieb. Die Ermittlungsbehörden gehen jedoch davon aus, dass sich der Täter von der Stelle entfernt hat.

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Der mutmaßliche Schütze befindet sich derzeit auf der Flucht. Die Fahndung nach ihm läuft auf Hochtouren. Die Mordkommission hat bereits ihre Ermittlungen am Tatort aufgenommen, um die Spuren zu sichern und den Tathergang aufzuklären. Die Behörden bitten die Öffentlichkeit um Unterstützung bei der Suche nach dem gesuchten Mann.

Verdacht auf Familienstreit und Lagebeurteilung

Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein Familienstreit der Auslöser für die Schüsse gewesen sein. Die Behörden stuften die Gefahr für die allgemeine Bevölkerung als gering ein. Eine Gefährdung des öffentlichen Raums besteht nach aktuellen Informationen nicht, da der Tatort abgeriegelt ist. Die Einsatzkräfte sichern weiterhin das Umfeld, um eine weitere Ausweitung der Gewalt zu verhindern und die Spuren zu verwahren.