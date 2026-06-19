Schießerei in Kansas City überschattet Fußballfest

Bei einer Schießerei in Kansas City während der WM-Spiele wurde ein Uber-Fahrer verletzt, ein Erwachsener starb. Der Täter flüchtete, die Polizei fahndet.

In Kanada, Mexiko und den USA haben sich tausende Fußballfans auf den Weg zu einem großen Fußballfest gemacht. Die Stimmung war zunächst ausgelassen, doch ein Vorfall in Kansas City überschattete die Feierlichkeiten.

Ein Uber-Fahrer, der argentinische Fans zum WM-Spiel gegen Algerien brachte, geriet in eine Schießerei. Laut Polizei wurde der Fahrer am Bein getroffen, die Verletzung war nicht lebensbedrohlich. Die Fans wurden nach ihrer Aussage von einem Streifenwagen sicher ins Stadion gebracht. Der Vorfall ereignete sich auf einem 5-Meilen-Abschnitt nahe des Arrowhead Stadiums, wo zwischen 18:00 und 18:30 Uhr am Dienstag insgesamt fünf Schießereien stattfanden.

Ein 22-jähriger Tatverdächtiger war am Donnerstag noch auf der Flucht. Bei den anderen Schießereien wurden zwei Erwachsene und ein Teenager verletzt, ein Erwachsener erlag später seinen schweren Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen. Die argentinische Zeitung La Nacion berichtete über die Erlebnisse von zwei amerikanischen Argentinien-Fans.

Sie schilderten, wie aus einem neben dem Uber fahrenden Auto zwei Schüsse abgegeben wurden. Die Fans machten ihre Aussage und wurden mit einem Polizeiauto zum Stadion gebracht. Die Behörden sind besorgt über die Gewalt rund um die Spiele. Sicherheitsmaßnahmen wurden erhöht, um weitere Vorfälle zu verhindern.

Fans aus aller Welt zeigen sich solidarisch mit den Opfern. Der Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die Herausforderungen bei der Austragung großer Sportereignisse. Viele fragen sich, ob die Sicherheit ausreicht. Die Organisatoren versprechen, die Sicherheitsvorkehrungen zu verstärken.

Die lokale Polizei arbeitet eng mit dem FBI zusammen, um die Schützen zu fassen. Die Stadt Kansas City trauert um den getöteten Erwachsenen. In den sozialen Medien gibt es viele Reaktionen und Anteilnahme. Die Fußballgemeinschaft ist schockiert.

Die Spiele gehen trotzdem weiter, aber unter strengeren Auflagen. Fans werden gebeten, wachsam zu sein und verdächtige Vorfälle zu melden. Die Hoffnung ist, dass die Freude am Sport überwiegt und solche Gewalttaten nicht wieder vorkommen. Die Behörden appellieren an die Vernunft der Besucher.

Der Vorfall zeigt, dass auch bei sportlichen Großereignissen die Sicherheit oberste Priorität haben muss





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Schießerei Kansas City Fußballfest WM Sicherheit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Polizei verstärkt Sicherheitsmaßnahmen für englische Fußball-Nationalmannschaft in Kansas CityDer Polizeieinsatz in Kansas City intensiviert sich, als die örtliche Polizei nach dem 22-jährigen Oscar Sanchez‑Munoz sucht, der angeblich an vier Schießereien beteiligt war, darunter ein tödlicher Angriff. Parallel überwacht die Polizei sämtliche Termine der englischen Nationalmannschaft unter Teamchef Thomas Tuchel, um die Sicherheit des Kampfs bei internationalem Fotospiel rund zu gewährleisten.

Read more »

Police hunt for shooter in Kansas City amid World Cup chaosThe police are searching for a suspected shooter in Kansas City, where multiple shootings took place on Tuesday night, resulting in at least one death and four injuries. The shooter, Oscar Sanchez-Munoz, is believed to have targeted an Uber driver on the Prospect Avenue, near the training ground of the English national team.

Read more »

Große Ehre: Tuchel wirft First Pitch bei Baseball-SpielEnglands Teammanager durfte beim Heimspiel der Kansas City Royals auf den Wurfhügel.

Read more »

Schießereien in Kansas City: Polizei fahndet nach 22-JährigemDie Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika ist in vollem Gange. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kam es in der Nähe des WM-Quartiers der englischen Nationalmannschaft zu mehreren Schießereien.

Read more »