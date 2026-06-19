Schießereien in Kansas City: Polizei fahndet nach 22-Jährigem

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika ist in vollem Gange. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kam es in der Nähe des WM-Quartiers der englischen Nationalmannschaft zu mehreren Schießereien.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika ist in vollem Gange. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kam es in der Nähe des WM-Quartiers der englischen Nationalmannschaft zu mehreren Schießereien .

Die Polizei in Kansas City fahndet nach einem 22-Jährigen, der an vier verschiedenen Orten in der Stadt das Feuer eröffnet haben soll. Bei den Vorfällen gab es einen Toten, während vier weitere Personen verletzt wurden. Die Polizeichefin von Kansas City, Stacey Graves, rief die Einwohner der Stadt dazu auf, vorsichtig zu sein, und veröffentlichte ein Fahndungsfoto mit dem Hinweis: 'Wenn Sie diese Person sehen, wählen Sie umgehend den Notruf.

' Für die weitere Durchführung der WM in Kansas City und die Sicherheit der Teams und deren Anhänger bestehe jedoch keine Gefahr, so Graves: 'Wir haben genügend Beamte, um die Stadt zu überwachen und die Veranstaltungen rund um das Turnier sicher stattfinden zu lassen.





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