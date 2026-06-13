Schiedsrichter bei der WM 2026: Erfahrung, Kontroversen und Favoriten

Ein Überblick über die für die WM 2026 nominierten Schiedsrichter, ihre bisherigen Einsätze und umstrittene Momente in ihrer Karriere.

Bei der anstehenden Weltmeisterschaft 2026 werden insgesamt 52 Hauptschiedsrichter, 88 Assistenten und 30 VAR-Experten zum Einsatz kommen, die von der FIFA ausgewählt wurden und aus allen Kontinenten stammen.

Darunter befinden sich sowohl erfahrene Unparteiische mit großer internationaler Erfahrung als auch Schiedsrichter, deren Vergangenheit oder aktuelle Kontroversen sie in den Fokus rücken. Neben dem sowieso schon hohen Druck auf den Spielern lastet auf den Schiedsrichtern besonders viel Verantwortung, da sie oft entscheidende Momente in Spielen beeinflussen. Besonders bemerkenswert ist, dass mit Katia García aus Mexiko nur eine Frau unter den Hauptschiedsrichtern nominiert wurde, während ihre männlichen Kollegen zahlenmäßig deutlich überwiegen.

Die Schiedsrichter wurden von der FIFA nicht zuletzt aufgrund ihrer Leistungen in den vergangenen Jahren bei großen Turnieren wie der Frauen-WM, dem Afrika-Cup oder der Champions League ausgewählt. Allerdings bringt nicht jeder Kandidat eine makellose Vita mit, und einige bringen durch frühere Vorkommnisse oder politische Verbindungen eine gewisse Brisanz mit in das Turnier. Der somalische Schiedsrichter Hassan Mohamed Artan steht derzeit im Mittelpunkt einer kontroversen Diskussion, da ihm seitens der US-Behörden ein Einreiseverbot für die Weltmeisterschaft 2026 auferlegt wurde.

Begründet wird dies mit mutmaßlichen Verbindungen zu terroristischen Organisationen, welche bei einer Überprüfung festgestellt worden sein sollen. Artan selbst, der seit 2018 auf der FIFA-Liste steht und unter anderem beim Afrika-Cup 2024 pfiff, beteuert seine Unschuld und gibt an, elf Stunden lang befragt worden zu sein. Er sei lediglich ein Schiedsrichter, der seinen Lebenstraum verwirklichen wolle, und versteht die Vorwürfe nicht. Sollte das Einreiseverbot bestehen bleiben, wird er seinen Traum von einer WM-Teilnahme wohl nicht erfüllen können.

Katia García, die einzige Frau im Hauptschiedsrichter-Pool, ist eine erfahrene Unparteiische aus Mexiko, die seit 2019 FIFA-Schiedsrichterin ist. Sie pfiff bereits bei den Olympischen Spielen 2024 und bei der letzten Frauen-Weltmeisterschaft, und sie leitet regelmäßig Spiele der mexikanischen Männer-Profiliga. Ihr Terminkalender wird voraussichtlich gut gefüllt sein, da sie bei der WM 2026 ebenso im Einsatz sein wird wie andere Top-Referees.

Dazu zählt auch der Deutsche Felix Zwayer, der seit Jahren bei hochkarätigen Spielen pfeift und unter anderem das Nations-League-Finale 2023, ein EM-Halbfinale 2024 und das Finale der Champions League 2025 leitete. Allerdings blickt Zwayer auch auf eine dunkle Vergangenheit zurück: 2005 nahm er als Assistent von Robert Hoyzer 300 Euro an, was zu einer sechsmonatigen Sperre führte, auch wenn ihm eine konkrete Manipulation nicht nachgewiesen werden konnte.

Der Pole Szymon Marciniak bringt enorme Erfahrung mit, hat er doch das WM-Finale 2022 und das Champions-League-Finale 2023 gepfiffen. Jedoch geriet auch er in die Schlagzeilen, als er 2023 an einer Veranstaltung in Polen teilnahm, die von Sławomir Mentzen, einem Politiker mit umstrittenen Aussagen zu LGBTQ und Minderheiten, mitorganisiert wurde. Zwar wurde Marciniak von der UEFA nach einer Prüfung nicht suspendiert, doch der Vorwurf einer indirekten Nähe zu problematischen Positionen blieb im Raum.

Der Engländer Michael Oliver gilt als heißer Kandidat für das WM-Endspiel 2026, sollte England nicht im Finale stehen. Oliver, der bereits seine vierten großen Turnier nach 2020, 2022 und 2024 bestreiten wird, ist in England ein etablierter Top-Referee und pfiff schon Pokalfinals sowie numerous Spiele in der Champions League. Sein denkwürdigster Auftritt war 2014 im Champions-League-Match Juventus gegen Real Madrid, als er in der Nachspielzeit einen stark umstrittenen Elfmeter gab, was Buffon derart erzürnte, dass dieser vom Platz flog.

Anthony Taylor, der zweite englische Schiedsrichter bei der WM, erfreut sich in Deutschland nicht der größten Beliebtheit, da er bei der EM 2024 im Halbfinale zwischen Deutschland und Spanien einen möglichen Elfmeter zugunsten der Deutschen nicht gab, was die DFB-Auswahl in der Verlängerung das Ausscheiden kostete. Taylor ist bereits seit längerer Zeit international aktiv und pfiff unter anderem das Europa-League-Finale 2023 zwischen AS Rom und dem FC Sevilla, bei dem José Mourinho sich benachteiligt fühlte und es am Flughafen zu einer Auseinandersetzung mit einem Fan kam.

Der Portugiese João Pinheiro, der das Champions-League-Halbfinale 2025 zwischen Bayern München und Paris Saint-Germain leitete, fiel durch mehrere strittige Entscheidungen auf, darunter eine nicht gegebene gelb-rote Karte gegen Nuno Mendes. Weitere Schiedsrichter, die bei der WM 2026 im Einsatz sein werden, sind Campbell-Kirk Kawana-Waugh aus dem ozeanischen Verband, der bereits bei Olympischen Spielen und einer U20-WM pfiff, sowie der Italiener Maurizio Mariani, der einzige italienische Hauptschiedsrichter im Teilnehmerfeld.

Insgesamt zeichnet sich das Schiedsrichter-Team der WM 2026 durch eine hohe internationale Streuung aus, wobei jedoch einige Kandidaten aufgrund ihrer Vorgeschichte oder politischer Verstrickungen unter besonderer Beobachtung stehen werden. Die FIFA wird hoffen, dass der Fokus auf dem sportlichen Geschehen liegt und nicht auf den Unparteiischen selbst, doch gerade Artan, Zwayer, Marciniak, Taylor und Pinheiro könnten durch frühere Entscheidungen oder Kontroversen immer wieder Gesprächsthema sein





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