Schiedsrichter Benitez sorgt für Unverständnis bei deutschen Fans

Zweimal traf Deutschland vermeintlich in der ersten Hälfte gegen die Elfenbeinküste, doch Schiedsrichter Juan Gabriel Benitez erkannte beide Tore nachträglich wegen Foulspiels nicht an. Dies sorgte bei den Fans für Unverständnis, ist jedoch regeltechnisch korrekt.

Der Jubel der deutschen Fans war groß, als die Nationalmannschaft vermeintlich in der ersten Hälfte gegen die Elfenbeinküste zweimal traf. Doch Schiedsrichter Juan Gabriel Benitez erkannte beide Tore nachträglich wegen Foulspiel s nicht an.

Dies sorgte bei den Fans für Unverständnis, ist jedoch regeltechnisch korrekt. Beim ersten Tor erwischte Pavlovic beim Hochsteigen den gegnerischen Keeper Yahia Fofana mit dem Arm, was eine vertretbare Entscheidung des Schiedsrichters war. Beim zweiten vermeintlichen deutschen Tor sorgte Benitez jedoch für noch mehr Unverständnis. Er ließ das Spiel lange weiterspielen und zeigte dies auch mit einer Geste an, ehe er die Szene Sekunden später doch noch abpfiff, als der Ball im Netz war.

User warfen dem Schiedsrichter 'völlig wirre Anzeigen' oder 'viel zu späte Entscheidungen' vor. In strittigen Szenen sind die Schiedsrichter angehalten, zunächst weiterlaufen zu lassen, um dem VAR bei der nächsten Unterbrechung die Gelegenheit zu geben, mögliche Fehlentscheidungen zu beurteilen. So sollen vorschnell abgepfiffene Situationen vermieden werden, bei denen sich im Nachhinein das Weiterspielen als richtig erwiesen hätte





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