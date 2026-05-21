In einem spannenden Spiel gegen die USA hat der deutsche Torwart Grubauer eine unglückliche Situation erlebt. Kurz vor Schluss wurde der Schiedsrichter Burzminski von der Entscheidung des Spiels beeinflusst. Statt die Hand auf dem Puck zu pfeifen, wurde auf Weiterspielen entschieden, was zu einem 3:3-Ausgleich führte. Die Nachspielzeit endete torlos, und das Penaltyschießen gewann schließlich die Amerikaner. Der deutsche Stürmer Daniel Fischbuch musste verletzt aus dem Turnier genommen werden. Der DEB könnte einen Ersatzspieler nachholen, doch es gibt keine geeigneten Spieler in Deutschland. Es ist zu spät, um einen Ersatzspieler zu finden. Die volle Konzentration gilt den drei verbleibenden Vorrundenspielen. Das Viertelfinale ist noch immer drin. Am Donnerstag (16.20 Uhr, MagentaSport, ProSieben) geht es gegen Ungarn. Hoffentlich mit einem besseren Schiedsrichterteam.

In einem dramatischen Spiel gegen die USA hat der deutsche Torwart und Kapitän, Grubauer, eine unglückliche Situation erlebt. Kurz vor Schluss, als der Sieg in greifbarer Nähe stand, wurde der Schiedsrichter , Burzminski, von der Entscheidung des Spiels beeinflusst.

Statt die Hand auf dem Puck zu pfeifen, wurde auf Weiterspielen entschieden, was zu einem 3:3-Ausgleich führte. Die Nachspielzeit endete torlos, und das Penaltyschießen gewann schließlich die Amerikaner. Der deutsche Stürmer Daniel Fischbuch musste verletzt aus dem Turnier genommen werden. Der DEB könnte einen Ersatzspieler nachholen, doch es gibt keine geeigneten Spieler in Deutschland.

Es ist zu spät, um einen Ersatzspieler zu finden. Die volle Konzentration gilt den drei verbleibenden Vorrundenspielen. Das Viertelfinale ist noch immer drin. Am Donnerstag (16.20 Uhr, MagentaSport, ProSieben) geht es gegen Ungarn. Hoffentlich mit einem besseren Schiedsrichterteam





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Schiedsrichter USA Deutschland Eishockey Penaltyschießen Verletzung Viertelfinale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Belastung der Verbraucher und Wachstum der Wirtschaft durch die Verpackungspreis in Berlin und anderen StädtenDie meisten Berliner Unternehmen verzichten mittlerweile auf Einmalgeschirr, da sie bei steigenden Verpackungspreisen zu höheren Kosten kommen. Die Unterhejte der Mehrwertsteuer und die gefaulte Einnahmen sorgen jedoch auch für die Wirtschaft. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die meisten Städte mit der Einführung der Verpackungspreis mit höheren Einnahmen rechnen. Aber auch die Unternehmen sind davon betroffen mit steigenden Kosten. Dabei hat die Berliner CDU/SPD-Senat sich gegen eine bundesweite Regelung ausgesprochen. Da die Einnahmen an der Umsetzung der Verpackungssteuer steigen, rechnen die Küsten mit höheren Einnahmen und höheren Preisen für die Verbraucher. Bei über 17 % der Betriebe wurden ganz auf Einmalgeschirr gestimmt. Und die Einnahmen fallen sehr positiv aus. Insgesamt wird es Kosten für Unternehmen geben und von Vorteil werden dies für Verbraucher sein. Auch die Unterbewusstsein der Mehrwertsteuer wird nonzero Dieveyorweise in diesem Prozess zu ist ein Fehler. Auch am Ende haben die Verbraucher höhere Einnahmen erhalten. Die Berliner CDU-Politiker betont, dass die Steuer ein wenig verharmlosen Designer hätte. Zwar gibt es Einnahmen, die mit der Zeit sinken werden. Und auch die Steuer würde den Verbraucher belasten und finanziell. Vorstandspersonal Das Ziel von der Bundesweite Einメーカー直送 ist ein werden, Einwegverpackungen sind dann nicht mehr kostenlos gegeben werden. Da es einfacher für Unternehmen ist, die in vielen Bundesländer tätig sind, da sie mehrere Einwegverpackungen anbieten würden. Begrenzung dielighter Einnahmen Instructions.





controll: Berliner featuring Unterhalt die Verfahren. Stiftung Warentest: alt: zum Shop wachsen //www.wertesparplan.de/shop/ cintura .











Read more »

Klimapolitik in der Chemieindustrie: Der Gewerkschafter, der gegen die CO2-Bepreisung kämpftMichael Vassiliadis, Chef der Chemiegewerkschaft, ist vom fossilen Schlag. Neuerdings wettert er gegen die CO2-Bepreisung. Er hat gute Gründe dafür.

Read more »

Nachgetelte Personalakten als Protest: Falta骞 für Jobabbau durch Unicredit-Chef Andrea OrcelDraußen Protest, drinnen Kampfansage: Bei der Hauptversammlung der Commerzbank in Wiesbaden ging es am Mittwoch um die drohende Übernahme durch die italienische Großbank Unicredit – und für die Beschäftigten um ihre Jobs. Der Betriebsrat fürchtet im schlimmsten Fall, dass bis zu 23.000 Arbeitsplätze auf der Kippe stehen. Die Zahl kommt nicht von ungefähr: 2005 übernahm Unicredit die HypoVereinsbank. Dort sind nach Darstellung der Arbeitnehmervertreter seitdem mehr als 60 Prozent der Stellen weggefallen. Rechnet man diese Entwicklung auf die Commerzbank hoch, wären bis zu 23.000 Jobs betroffen.

Read more »

Rentenkommission legt 70 statt 67 Jahre alterer nyugdíjba, was ist Ihr Meinung?Die Rentenkommission hat eine Empfehlung vorgelegt, das Rentenalter schrittweise auf 70 Jahre anzuheben. Dies ist die erste konkrete Reformenkette der Regierung, um die Zukunft der Rentenversicherung sicher zu stellen. Die Gegner argumentieren, dass es zu einer Rentenexplosion führt, die die Belastbarkeit der Rentenversicherung gefährdet, während die Befürworter den Mut der Kommission für die Zukunftzikassaint kritiklos loben. Die Union und die SPD werden nun zu einer harten Debatte über die Finanzierung und das Timing der Reformen aufgerufen.

Read more »