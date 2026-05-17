Schiedsrichter Deniz Aytekin emotional vor und nach Bayern-Sieg

Schiedsrichter Deniz Aytekin war emotional vor und nach dem Bayern-Sieg. Er hatte Tränen in den Augen und sprach von besonderen Momenten, da seine Familie und wichtige Menschen im Stadion waren. Er bedankte sich für die Wertschätzung und hofft, dass er seine Erfahrungen und Energie in den Schiri-Ruhestand trägt.

Nachdem Leon Goretzka einen Abschied mit lautem Applaus und einer Meisterschalen-Party in der Südkurve erlebte, ging Schiedsrichter Deniz Aytekin (47) mit seinen Kollegen aus der Schiri-Kabine.

Als Aytekin anderthalb Stunden nach Abpfiff kam, hatte er Geschenke von den Bayern und den Kölnern auf seinem Rollkoffer – und eine Menge Emotionen im Gepäck. Im Gespräch mit den Journalisten in den Katakomben der Allianz Arena standen ihm noch mal die Tränen in den Augen. Schon vor Anpfiff hatte der 1,97-Meter-Hühne weinen müssen. Er erklärt, was ihn so emotional werden ließ: "Es waren schon besondere Momente, weil die Familie da war und alle, die einem wichtig sind.

Das haben wir so selten als Schiedsrichter. Am Ende sind wir halt auch nur Menschen. Dann versuchst du, die Tränen irgendwie zu unterdrücken, aber das geht halt nicht. Es ging mir schon alles sehr nah.

" Vor dem Anpfiff war Aytekin bereits mit seiner Frau und den zwei kleinen Kindern an der Allianz Arena vorgefahren. Vor Anpfiff gab es für die Kids auf dem Rasen Küsschen. Auf der Tribüne saß dann noch eine große Gruppe von Familie und Freunden. Sie alle waren der Auslöser für die Tränen!

Aytekin: "Es waren halt besondere Umstände. Ganz wichtige Menschen waren heute im Stadion. Ich hätte nicht gedacht, dass wirklich alle kommen, die mir so wichtig sind. Es waren so bedeutende Menschen für mich da, dass mich das vor dem Spiel wirklich mitgenommen hat, als ich die da oben gesehen habe.

" Und wie war es während des Bayern-Siegs für den erfahrenen Unparteiischen (255 Bundesliga-Spiele)? Aytekin: "Im Spiel war es auch nicht ohne, aber es ging eigentlich. Nach dem Spiel war es dann eigentlich ganz okay. Aber wahrscheinlich brauchen wir alle jetzt noch ein paar Tage.

Und dann ist es auch mal gut. Die Menschheit braucht jetzt nicht noch mehr Aytekin! Sondern wir haben ganz tolle Schiedsrichter da draußen, die wirklich auch großartige Leistungen bringen. Ich habe versucht, meinen Beitrag zu leisten.

Jetzt ist es vorbei – und das ist auch gut so.

" Was für den Schiri beeindruckend war: "Ich bin so dankbar! Ich bin wirklich tief bewegt und berührt von der Wertschätzung in den letzten Tagen und Wochen. Unglaublich, was Menschen mir schreiben über Instagram, über alle möglichen Kanäle. Nicht, weil ich ein Schiedsrichter bin, der die tollsten Spiele der Erde gepfiffen hat, sondern weil ich irgendwie die Menschen in einer Art und Weise berührt habe.

Ich weiß auch nicht warum. Ich bin halt so, wie ich bin. Ich habe mich nie verstellt.

" Der Diplom-Betriebswirt, Keynote-Speaker und Hobby-DJ weiter: "Es hat mich schon bewegt, weil Menschen und auch Spieler jetzt Sachen gesagt haben, die ich so nicht gedacht habe. Diese Energie nehme ich jetzt mit in den Schiri-Ruhestand. Ich hoffe, dass ich mir das jetzt noch viele Jahre bewahren kann, weil der Fußball mir sehr viel gegeben hat. Die Menschen werden mir tatsächlich fehlen.

Wenn man diese Fußballfamilie verlässt, dann tut es auch mal weh. Aber es ist genau der richtige Zeitpunkt.





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