Während des Spiels USA gegen Australien muss Schiedsrichter Felix Zwayer wegen Krämpfen behandelt werden. In der ARD-Analyse wird die Szene von Bastian Schweinsteiger humorvoll kommentiert und löst damit Irritationen aus.

Der 45-jährige Berliner Schiedsrichter Felix Zwayer muss in der Schlussphase des Gruppenspiels zwischen den USA und Australien, das mit 2:0 endet, wegen starker Krämpfe behandelt werden.

Während das Spiel bereits in der Nachspielzeit ist, bleibt Zwayer nach einemcheckt in der 90. +3 Minute auf dem Platz liegen, nachdem er zuvor dem US-Amerikaner Chris Richards eine Gelbe Karte gezeigt hatte. Der australische Spieler Aiden O'Neill hilft sofort, indem er den ausgestreckten Fuß des Schiedsrichters in Richtung Körper drückt, um die Muskeln zu entspannen. Ein Arzt sprintet vom Spielfeldrand, und die vierte Offizielle Katia Garcia bringt eine Flasche mit Elektrolyten.

Auch der US-Spieler Folarin Balogun assistiert. ARD-Regel-Experte Lutz Wagner erklärt, Zwayer sei läuferisch stark gefordert gewesen und müsse selbst einschätzen, ob er die letzten Minuten noch durchstehe. Trotz der Behandlung kann Zwayer das Spiel zu Ende führen und wird danach von Moderatorin Esther Sedlaczek und WM-Held Bastian Schweinsteiger in der ARD-Analyse thematisiert. Schweinsteiger macht darauf aufmerksam, dass der australische Trainer Tony Popovic nach dem Abpfiff zu Zwayer gestürmt sei, und scherzt, Zwayer habe in der 94.

Minute einen Krampf vorgetäuscht und Standing Ovations erhalten. Sedlaczek ermahnt ihn, ernst zu bleiben, da Außenstehende den Kommentar falsch verstehen könnten. Schweinsteiger beteuert lachend, dass er es nicht ernst meine, und zeigt sich amüsiert über die Szene. Der Vorfall verdeutlicht die hohe physische Belastung von Schiedsrichtern in internationalen Spielen und sorgt für eine kontrohrte Diskussion über die Fairness von Schweinsteigers Kommentar im Fernsehen





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