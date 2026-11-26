Der syrische Referee Hanna Hattab wurde zur Halbzeit der Partie zwischen Al Jazira und Gol Gohar ausgetauscht. Trainer und Fans warfen ihm Alkohol zu.

Ein beispielloser Vorfall ereignete sich am Mittwochabend in der AFC Champions League Two, der asiatischen Second-Division-Veranstaltung im Fußball. Der syrische Schiedsrichter Hanna Hattab, 37 Jahre alt, musste während des Gruppenspiels zwischen dem Verein aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Al Jazira, und dem iranischen Klub Gol Gohar zur Pause gewechselt werden. Die Entscheidung fiel aufgrund massiver Zweifel der Beteiligten an der geistigen und körperlichen Verfassung des Unparteiischen. Bereits in der ersten Halbzeit hatten mehrere fragwürdige Entscheidungen des Referees für Verwirrung und Empörung auf dem Platz sowie in den Rängen gesorgt.

Fehlentscheidungen und Konfrontation mit der Bank

Der Höhepunkt der Kritik ereignete sich in der 32. Minute, als Hanna Hattab eine rote Karte für den türkischen Torwart Ersin Destanoglu von Al Jazira zeigte, obwohl dieser an dem vorausgehenden Foul im Mittelfeld keinerlei Anteil hatte. Nach heftigen Diskussionen mit dem vierten Offiziellen wurde die Verwarnung schließlich wieder zurückgenommen. Insgesamt zeichnete sich Hattab in den ersten 45 Minuten durch sieben vergabte Gelbe Karten aus, was die Nerven der Verantwortlichen auf die Probe stellte. Gol-Gohar-Coach Mehdi Rahmati verlor schließlich die Beherrschung und beschwerte sich lautstark beim vierten Offiziellen, wobei Fernsehaufnahmen ihn dabei zeigten, wie er den Vorwurf aussprach, der Schiedsrichter sei betrunken.

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Reaktionen der Vereine und Drohungen mit Abbruch

Auch nach dem Spiel blieb die Kritik der iranischen Delegation nicht aus. Der Teamdirektor von Gol Gohar, Heydar Afsari, betonte, dass Hanna Hattab nicht in einem normalen Zustand gewesen sei. Er berichtete, dass sogar Spieler des Gegners, Al Jazira, den gleichen Eindruck gehabt hätten. Der Klub gab an, die zuständigen Stellen sofort informiert und sogar damit gedroht, das Spiel zu unterbrechen, falls der Referee nicht ausgewechselt würde. Tatsächlich kehrte der 37-Jährige nicht mehr in die zweite Halbzeit zurück. Die Partie wurde stattdessen vom vierten Offiziellen Ammar Abu Alou geleitet, der die Kontrolle über das Match übernahm, um eine Fortsetzung des Spiels sicherzustellen.

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Medizinische Untersuchungen widerlegen Alkoholkonsum

Trotz der schweren Vorwürfe liegen bislang keine bestätigten Beweise für einen Alkoholkonsum des syrischen Unparteiischen vor. Der omanische Journalist Issa Said übermittelte Berichte, die auf eine schwere Unterzuckerung als Ursache für die Konzentrationsprobleme von Hanna Hattab hinweisen. Eine nachfolgende medizinische Untersuchung habe demnach eindeutig gegen einen Alkoholeinfluss gesprochen. Diese Angaben stehen im Gegensatz zu den emotionalen Reaktionen der Beteiligten, bieten aber eine plausible physiologische Erklärung für die offensichtlichen Urteilsfehler und das ungewöhnliche Verhalten des Referees während der gesamten ersten Halbzeit.

Offizielle Stellungnahme und weitere Verfahren

Hanna Hattab selbst hat sich zur aktuellen Lage geäußert und signalisiert Kooperationsbereitschaft gegenüber den zuständigen Gremien. Er erklärte, zunächst die offiziellen Stellungnahmen des syrischen Fußballverbands sowie der internationalen Fußballinstanzen abzuwarten. Anschließend plane er, die Hintergründe des Vorfalls transparent zu erklären. Die weitere Aufklärung des Falls obliegt nun den ethischen und disziplinarischen Kommissionen der AFC, die die Umstände des Wechsels und die Leistung des Referees im Rahmen der AFC Champions League Two detailliert prüfen werden.