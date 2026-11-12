Schiedsrichter-Notstand: Kuttler und Merz fordern mehr Respekt im Handball

Die Schiedsrichter-Schwestern Tanja Kuttler und Maike Merz warnen vor drohendem Personalabbau. Sie fordern vom gesamten Handball-Umfeld bessere Bedingungen und fairen Umgang.

Die erfahrenen Schiedsrichterinnen Tanja Kuttler und Maike Merz haben in einem viralen Video einen dringenden Appell an die deutsche Handball-Community gerichtet. Mit deutlichen Worten kritisieren sie die zunehmende Unfairness auf den Plätzen und warnen vor einem kritischen Schwund an Unparteiischen im deutschen Vereinshandball. Ihr Statement zielt nicht darauf ab, mehr Nachwuchskräfte für das Pfeifen zu gewinnen, sondern junge Schiedsrichterinnen und -schiedsrichter im Beruf zu halten, bevor sie den Dienst quittieren.

Kritik an fehlender Wertschätzung

Der Fokus der beiden Schwestern liegt weniger auf der Akquise neuer Offizielle, sondern auf der Verbesserung der Arbeitsbedingungen für bereits tätige Unparteiische. Kuttler äußert ihre Frustration darüber, dass ständige Werbeaktionen für die Schiedsrichterei oft an der Realität vorbeigehen. Das eigentliche Problem sei nicht der Mangel an motivierten Anfängern, sondern die hohe Fluktuation, weil viele junge Menschen die Pfeife nach kurzer Zeit wieder zur Seite legen. Sie betonen, dass die Motivation der jungen Offiziellen durch negatives Verhalten schneller zerstört wird, als sie aufgebaut werden kann.

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Appell an Trainer und Zuschauer

Maike Merz und ihre Schwester wenden sich explizit an das gesamte Handball-Umfeld, einschließlich Trainer, Spieler, Zuschauer und Eltern. Sie machen diese Gruppen verantwortlich dafür, dass junge Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter faire Behandlung erleben und ihre Leidenschaft für das Pfeifen nicht verlieren. Merz fordert eindringlich, den Respekt und den fairen Umgang nicht nur den Unparteiischen gegenüber zu wahren, sondern diesen Standard im gesamten Miteinander im Sport einzuhalten. Ohne diese Grundhaltung besteht die Gefahr, dass der Nachwuchs das Feld verlässt.

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Langfristige Perspektiven im DHB

Tanja Kuttler und Maike Merz pfeifen seit dem Jahr 2008 erfolgreich im Gespann und zählen zu den besten Offiziellen Deutschlands. Am 28. Mai 2018 feierten sie ihren Einstand in der Handball-Bundesliga der Männer. Aufgrund ihrer kontinuierlich hochwertigen Leistungen und ihres professionellen Auftritts werden sie aktuell als stärkste Kandidatinnen eingestuft. Experten und Verbände gehen davon aus, dass sie die besten Chancen haben, bei der Heim-Weltmeisterschaft 2027 als zweites deutsches Gespann nominiert zu werden, neben Robert Schulze und Tobias Tönnies.

Folgen für den Sportbetrieb

Der Appell der Schwestern dient auch als ernste Warnung vor den Konsequenzen eines anhaltenden Personalengpasses. Ohne qualifizierte Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter kann kein einziges Spiel durchgeführt werden, unabhängig von der Leistungsstufe. Dies gilt für die unteren Kreisligen genauso wie für die Bundesliga, kontinentale Turniere und internationale Großereignisse wie Olympische Spiele. Der Deutschen Handballbund steht vor der Herausforderung, das System nachhaltig zu stabilisieren, da der drohende Schwund bereits an der Basis spürbar wird und ohne interventionistisches Handeln den Spielbetrieb langfristig gefährdet.