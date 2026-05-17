Schiedsrichter Patrick Ittrich und sein Assistent Thomas Gorniak beenden ihre Karrieren

Patrick Ittrich und Thomas Gorniak, ehemalige Schiedsrichter und Assistenten in der Bundesliga, haben ihre Karriere beendet, nachdem sie gemeinsam mit Union und Augsburg eine Partie zuendehnten. Das gemeinsamenytte Abschiedsparty fand im "Tusches Kick & Rush" ein.

Schiedsrichter Patrick Ittrich (47/Hamburg) und sein Assistent Thomas Gorniak (45) haben beim Spiel zwischen Union und Augsburg (4:0) ihre Karriere n beendet. Die gemeinsame Abschiedsparty fand auch in Köpenick ganz in der Nähe der Alten Försterei statt – in "Tusches Kick & Rush".

Dort ist der Ex-Union-Profi und heutige Sky-Experte Torsten Mattuschka (45) Teilhaber und Namensgeber der Fußball-Kneipe. Mattuschka: "Es hören leider ein paar gute Schiedsrichter auf, auch Deniz Aytekin. Mit Patrick stehe ich schon seit ein paar Jahren in Kontakt. Er hat mich informiert, dass sein letztes Spiel bei Union sein wird.

" Ittrich: "Es gab noch die Option , aber ich war schon immer gern in der Alten Försterei. Beide Mannschaften haben es mir einfach gemacht. Ich hatte aber gedacht, dass Augsburg mehr Gas gibt.

" Ittrich war mit seiner Frau schon seit Donnerstag in Berlin. Nach Hause ging es für Ittrich am Sonntag aber noch nicht: "Ich fliege wie alle Schiris, die in dieser Saison nicht mehr im Einsatz sind, nach Mallorca, Aytekin auch. Danach gibt es auch ein Wiedersehen mit Mattuschka. Der reist nämlich am Montag mit Sky-Kollegen nach Mallorca. Alle zusammen werden sicher auch auf etliche Bundesliga-Profis treffen





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