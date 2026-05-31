Schiedsrichter zählt bei Einwurf an: Neue Regel sorgt für Verwirrung

Beim Länderspiel Deutschland gegen Finnland setzte Schiedsrichter Matheus Delgado Candancan erstmals die neue Countdown-Regel bei Einwürfen um. Die Maßnahme soll Zeitspiel verhindern und den Spielfluss verbessern.

Eine kuriose Szene sorgte in der ersten Halbzeit des Länderspiels zwischen Deutschland und Finnland für Aufsehen. Schiedsrichter Matheus Delgado Candancan (27) hob bei einem Einwurf plötzlich die Hand und begann sichtbar von fünf herunterzuzählen.

Viele Zuschauer im Stadion und vor den Bildschirmen rätselten: Was macht der Schiri da? Die Antwort ist ebenso einfach wie überraschend: Der Referee setzte eine neue Regeländerung um, die ab sofort gilt und bei der kommenden Weltmeisterschaft eine wichtige Rolle spielen soll. Es handelt sich um die sogenannte Countdown-Regel bei Einwürfen, die das Zeitspiel eindämmen soll. Bereits seit der Saison 2025/26 gilt die bekannte Acht-Sekunden-Regel für Torhüter.

Hält ein Keeper den Ball nach einem Abschlag oder Abwurf länger als acht Sekunden fest, gibt es einen Eckball für den Gegner. Dieses Prinzip wird nun auf Einwürfe ausgeweitet. Künftig können Schiedsrichter bei verzögerten Einwürfen einen sichtbaren Countdown starten. Erfolgt der Einwurf nicht innerhalb dieser Frist, wechselt der Ballbesitz zum Gegner.

Interessant ist, dass die Unparteiischen nicht warten müssen, bis der Spieler den Ball bereits in den Händen hält. Der Countdown kann schon beginnen, wenn ein Spieler den Ball nur langsam holt, den Einwurf bewusst an der falschen Stelle ausführen möchte oder anderweitig Zeit schindet. Die Einführung dieser Regel ist Teil eines größeren Pakets, mit dem die FIFA den Spielfluss verbessern und taktische Verzögerungen minimieren will.

In den vergangenen Jahren hatten Mannschaften immer wieder versucht, durch langsames Einwerfen oder absichtliches Verzögern Zeit von der Uhr zu nehmen. Besonders in Führung liegende Teams nutzten dies, um den Gegner aus dem Rhythmus zu bringen. Die neue Regel soll dem einen Riegel vorschieben. Schiedsrichter sind angehalten, den Countdown konsequent anzuwenden - auch wenn dies zunächst gewöhnungsbedürftig wirkt.

Die Reaktionen auf die Änderung sind gemischt. Während Befürworter loben, dass das Spiel dadurch fairer und dynamischer werde, kritisieren Gegner, dass die Regel zu unnötigen Unterbrechungen führen könne. Einige Trainer befürchten, dass Schiedsrichter den Countdown zu früh oder willkürlich starten. Der DFB hat bereits angekündigt, die Umsetzung in den nächsten Testspielen genau zu beobachten.

Auch Spieler müssen sich umstellen: Statt den Einwurf in aller Ruhe zu nehmen, sind sie nun gezwungen, zügig zu handeln. Wer zu lange braucht, bestraft sich selbst. Experten sehen in der Regel einen logischen Schritt, nachdem die Torhüter-Regel bereits erfolgreich getestet wurde. Die FIFA betont, dass der Countdown nicht als Bestrafung, sondern als Hilfsmittel zur Beschleunigung des Spiels gedacht sei.

Die ersten Einsätze in internationalen Partien verliefen weitgehend reibungslos, auch wenn der Schiedsrichter beim Deutschland-Finnland-Spiel für kurze Verwirrung sorgte. In den sozialen Medien wurde die Szene bereits tausendfach geteilt und kommentiert. Viele Fans fanden die Maßnahme sinnvoll, andere vermissten die gewohnte Lockerheit im Spiel. Insgesamt zeigt sich, dass der moderne Fußball immer stärker von Regelanpassungen geprägt ist, die Fairness und Spielfluss fördern sollen.

Die Countdown-Regel bei Einwürfen ist nur ein Baustein in einer Reihe von Neuerungen, die in den kommenden Jahren erwartet werden. Dazu gehören unter anderem auch die Einführung von Echtzeit-Statistiken für Schiedsrichter und die Möglichkeit, bei klaren Zeitverzögerungen sofort auf Freistoß oder Eckball zu entscheiden. Wie sich die Regel langfristig bewährt, wird die kommende WM zeigen. Bis dahin müssen sich Spieler, Trainer und Fans an die zählenden Schiedsrichter gewöhnen.

Die Szene gegen Finnland war ein Vorgeschmack auf das, was bei der Weltmeisterschaft auf die Zuschauer zukommen könnte. Schiedsrichter Candancan handelte korrekt nach den neuen Bestimmungen, auch wenn sein Countdown für Irritation sorgte. Vielleicht wird diese Anekdote in einigen Jahren als Geburtsstunde einer sinnvollen Regel in Erinnerung bleiben - oder als unnötige Bevormundung. Die Diskussion ist eröffnet.

Eines ist sicher: Der Fußball bleibt im Wandel, und die Schiedsrichter sind die Hüter des neuen Fortschritts





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