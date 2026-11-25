Bei Monteverdis Oper bricht Countertenor Carlo Vistoli während der Aufführung in der Staatsoper. Dirigent Diego Fasolis übernimmt die Rolle, Xavier Sabata springt ein.

Bei der Aufführung der Monteverdi -Oper "L'incoronazione di Poppea" am Dienstagabend ereignete sich ein dramatischer Vorfall an der Berliner Staatsoper. Der für die Rolle des Ottone besetzte Countertenor Carlo Vistoli fiel während des Gesangs plötzlich zu Boden und war nicht mehr in der Lage, aufzustehen. Zeugen berichteten, dass der 39-jährige Sänger etwas sagte, das nicht zum Libretto der Oper gehörte, bevor er hilflos auf der linken Bühnenseite liegen blieb. Der Vorhang wurde zur Hälfte gesenkt und die Vorstellung umgehend abgebrochen, woraufhin die Zuschauer in die Pause entlassen wurden.

Diagnose und medizinische Versorgung des Künstlers

Sofort nach dem Sturz wurde die zuständige Theaterärztin aus dem Parkettbereich hinter die Bühne geholt, um dem Künstler zu Hilfe zu kommen. Zunächst wurde dem Publikum mitgeteilt, Vistoli sei unglücklich umgeknickt und habe sich den Fuß verdreht. Im Nachhinein präzisierte der Sänger seine Verletzung über seinen eigenen Instagram-Account. Dort erklärte er, dass er eine Schienbeinfraktur erlitten habe und die Operation bereits erfolgreich abgeschlossen sei. Der Notarzt hatte dem Künstler noch an der Unfallstelle einen静脉zugang gelegt, um die medizinische Versorgung sicherzustellen.

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Dramaturgischer Ausgleich durch den Dirigenten

Da die Vorstellung nach einer längeren Unterbrechung wieder aufgenommen wurde, musste das Ensemble schnell eine Lösung für die ausfallende Hauptrolle finden. Ein Countertenor ist eine sehr seltene Stimmlage, die nicht improvisiert oder schnell ersetzt werden kann. Der singende Dirigent Diego Fasolis erklärte dem Publikum in einer kurzen Ansprache, dass er selbst die Partie des Ottone übernehmen werde. Dabei warnte er jedoch vor der stimmlichen Herausforderung: Als Bariton singe er die Partie, die für Countertenöre geschrieben ist, eine Oktave tiefer. Dieser Kompromiss wurde vom Publikum mit tosendem Applaus bedankt.

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Problematik der schrägen Bühnenkonstruktion

Die Oper gilt unter Musikern und Kritikern bereits seit Längerem als besondere Herausforderung, was auch mit der architektonischen Gegebenheit der Spielstätte zusammenhängt. Der Bühnenboden der Staatsoper ist schräg konstruiert, was die Bewegungsfreiheit der Künstler und insbesondere die Sicherheit beim Tanzen und Gehen erheblich erschwert. Dieses spezifische Risiko wird oft als Contributing Factor für Unfälle im operalen Kontext genannt. Trotz der Schwierigkeiten der Kulissenstruktur erhielt Diego Fasolis am Ende des Abends eine stürmische Anerkennung für sein schnelles und kompetentes Eingreifen.

Programmfortführung und Neubesetzung der Rolle

Die Inszenierung von "L'incoronazione di Poppea", die die intrigante Liebesgeschichte zwischen der Kaiserin Poppea und dem römischen Herrscher Nero darstellt, steht weiterhin auf dem Spielplan der Staatsoper. Für die nächste Vorstellung am Donnerstag wurde ein neuer Künstler für die Rolle des Ottone verpflichtet. Der katalanische Countertenor Xavier Sabata wird die Partie übernehmen. Auch bei dieser Vorstellung werden Anna Prohaska als Poppea und Raffaele Pe als Nerone die Hauptrollen übernehmen. Der Dirigat wird weiterhin von Diego Fasolis übernommen, der nun nicht mehr auf der Bühne singt.