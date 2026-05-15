Schimmel durch falsches Lüften: Anzeichen und Maßnahmen

Dieser Artikel informiert über die Ursachen und Anzeichen von Schimmel durch falsches Lüften und gibt Tipps zur Vermeidung und Bekämpfung von Schimmelbildung.

Sobald in einer Wohnung Schimmel auftaucht, behaupten Vermieter gern, das komme durch falsches Lüften . Doch woran erkannt man Schimmel durch falsches Lüften überhaupt? Ist dies nämlich der Fall, ist er nicht für die Beseitigung des Schimmel schadens verantwortlich.

Außerdem istOb der Schimmel tatsächlich durch falsches Lüften entstanden ist, lässt sich nicht ohne Weiteres erkennen. Bei strittigen Fällen werden daher häufig Bausachverständige als Gutachter hinzugezogen. Es gibt jedoch einige Anzeichen, die darauf hinweisen können, dass der Schimmel durch falsches Lüften oder Heizen entstanden ist. Bei falschem Lüften oder Heizen entsteht Schimmel meist zuerst an der Decke, insbesondere in den Raumecken.

Schimmel, der durch falsches Lüften auftritt, lässt sich im Anfangsstadium noch wegwischen. Das liegt daran, dass er durch Feuchtigkeitsniederschläge von innen her auf der Oberfläche entsteht. Wenn der Schimmel durch falsches Lüften mittels Kippfenstern entstanden ist, zeigt sich der Schaden häufig an den Wandflächen nahe dem Fensterrahmen. Zieht der Schimmel hingegen von unten herauf oder entstehen mitten auf der Wand große Flecken, ist ein nasses Mauerwerk als Ursache wahrscheinlicher.

Mit diesen Maßnahmen beugen Sie Bildung von Schimmel durch falsches Lüften und Heizen vor: Richtiges Lüften bedeutet, etwa drei- bis fünfmal täglich die Fenster für mindestens fünf Minuten weit zu öffnen. Dabei wird die Raumluft mit Frischluft von draußen ersetzt. Wenn möglich, sorge beim Lüften für Durchzug. Falsch ist es, im Winter die Fenster angekippt zu lassen.

Dabei erfolgt kaum ein Luftaustausch. Aber um das Fenster herum entstehen kalte, feuchte Stellen, an denen sich Schimmel bilden kann. Im Winter sollte Ihre komplette Wohnung ständig so beheizt sein, dass tagsüber mindestens 20 Grad herrschen. Der Tag-Nacht-Unterschied sollte nicht mehr als 4 Grad betragen.

Nach dem Duschen und Kochen müssen Bad und Küche sofort gründlich gelüftet werden. Nach dem Wäschetrocknen in der Wohnung gilt dies ebenso. Wenn Sie diese Tipps beachten, reduzieren Sie das Risiko deutlich, dass Schimmel durch falsches Lüften oder Heizen entsteht





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