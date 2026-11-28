Mickey Schindler und Jan Schmidt vertreten Deutschland bei den Players Championship Finals in Minehead. Schindler zieht ins Viertelfinale ein, während Schmidt im Junioren-Finale auftritt.

Mickey Schindler hat am gestrigen Tag im Achtelfinale der Players Championship Finals ein historisches deutsch-deutsches Duell gegen Gabriel Clemens gewonnen. Das Turnier findet vom 27. bis zum 29. November 2026 in Minehead statt und dient als wichtige Generalprobe für die kommenden Weltmeisterschaften. Schindler sicherte sich mit einem knappen Sieg die Teilnahme an der nächsten Runde und trifft nun auf den niederländischen Profi Niels Zonneveld.

Knapper Sieg von Schindler gegen Clemens

Mickey Schindler setzte sich am gestrigen Spieltag in Minehead mit 10:9 Legs gegen Gabriel Clemens durch. Der Vize-Europameister führte nach einem starken Start mit 6:2, ließ sich jedoch durch den Rücklauf von Clemens unter Druck setzen. Clemens holte fünf Legs in Folge, doch Schindler behielt im entscheidenden Leg (Decider) mit dem Anwurf die Nerven. Insgesamt warf der Gewinner zehn 180er Punkte, was seine hohe Qualität auf der kleinen Bühne im Butlin's Ressort unterstrich. Der Verlierer des Duells war der ehemalige WM-Halbfinalist Gabriel Clemens.

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Historische Bedeutung für deutschen Dartsport

Der heutige Tag war besonders wichtig, da er die letzten freien Plätze für die Hauptbühne festlegte. Am Start waren insgesamt 64 Spieler, die um das Preisgeld von 120.000 britischen Pfund (143.600 Euro) kämpften. Für Gabriel Clemens war dieses Match bedeutsam, da er 2023 mit seinem Halbfinaleinzug den bis dato größten deutschen Erfolg bei einem Major-Turnier in Minehead landete. Schindler selbst hatte zuvor in der zweiten Runde gegen Cameron Menzies vier Matchdarts abgewehrt und ein 1:5-Rückstand noch in einen 6:5-Sieg gedreht. Diese Leistung festigte seine Position im Feld.

Programmfortgang und Finalteilnehmer Schmidt

Das Programm am Sonntagvormittag und -nachmittag wird von den Viertelfinals dominiert. Am Sonntagnachmittag steht das Duell von Mickey Schindler gegen den Niederländer Niels Zonneveld an. Parallel dazu findet ein weiteres Highlight statt, das die Aufmerksamkeit auf den deutschen Nachwuchs lenkt. Jan Schmidt, 22 Jahre alt, kämpft gegen den Engländer Cam Crabtree um den WM-Titel im Junioren-Bereich. Das Finale des Jungen findet zeitlich zwischen den Halbfinals und dem Endspiel der Profis statt, was die Bedeutung dieser Veranstaltung weiter erhöht.

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Deutsche Tradition bei internationalen Finals

Der Auftritt von Jan Schmidt markiert eine weitere Meilenstein in der Geschichte des deutschen Dartsports. Mit seinem Erreichen des Junioren-Finals ist er der dritte deutsche Finalteilnehmer nach Stefan Bötticher, der 2015 Weltmeister wurde, und Mickey Schindler, der 2018 Vizeweltmeister war. Diese Kontinuität zeigt die Stärke der deutschen Spieler auf der internationalen Bühne. Die Spieler genießen große Aufmerksamkeit, da die Players Championship Finals als direkte Vorbereitung auf die WM gelten. Der Wettbewerb bietet nicht nur Prestige, sondern auch entscheidende Ranking-Punkte für die spätere Qualifikation.

Finale Runde und Preisverteilung in Minehead

Am Abend des Finaltages stehen die beiden Halbfinalspiele und das Endspiel der Profis auf dem Programm. Die Gewinner der heutigen Achtelfinalpartien kämpfen nun um den Einzug in die letzte Runde. Der Sieger des Turniers wird mit einem Preisgeld von 120.000 britischen Pfund belohnt, was einem Wert von 143.600 Euro entspricht. Dieses finanzielle Ansporn motiviert die 64 Teilnehmer, ihre beste Leistung abzurufen. Für die Fans in Minehead und die weltweite Zuschauerschaft verspricht die restliche Turnierserie spannende Momente. Die Performance der deutschen Akteure, insbesondere von Mickey Schindler und Jan Schmidt, wird dabei im Fokus der Medien stehen. Die Veranstaltung dient als wichtiger Testlauf für die Athleten, um sich auf die großen Herausforderungen der kommenden WM vorzubereiten. Die Spannung steigt, da jeder Leg entscheidend sein kann, wie das gestrige Spiel zwischen Schindler und Clemens eindrücklich gezeigt hat.