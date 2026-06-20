Schiri-Ärger beim Deutschland-Spiel: Zwei vermeintliche Tore zählen nicht

Gleich zwei vermeintliche Tore des DFB-Teams gegen die Elfenbeinküste in der ersten Halbzeit zählen nicht. Der Schiri-Ärger beim Deutschland-Spiel macht die deutschen Kommentatoren fassungslos.

Bittere Szenen beim Spiel gegen die Elfenbeinküste : Zwei vermeintliche Deutschland- Tore zählen nicht. Der ZDF-Kommentator ist fassungslos. Schiri-Ärger beim Deutschland-Spiel . Gleich zwei vermeintliche Tore des DFB-Teams gegen die Elfenbeinküste in der ersten Halbzeit zählen nicht.

Das ist zwar jeweils korrekt, doch die Kommunikation des Unparteiischen Juan Gabriel Benitez aus Paraguay macht die deutschen Kommentatoren fassungslos. In der 21. Minute zappelt der Ball erstmals im Netz. Doch Aleksandar Pavlovic muss seinen Torjubel abrupt abbrechen.

Der Schiri hat ein Foul des Bayern-Profis am ivorischen Torwart gesehen. Der ZDF-Kommentator ruft aufgeregt: 'Was macht der Schiedsrichter? Er gibt den Treffer! Er gibt den Treffer!

Oder doch nicht?

' Die zweite Szene bringt den ZDF-Kommentator dann noch mehr in Rage. Im Vorfeld des vermeintlichen 1:1 durch Kai Havertz foult Jamal Musiala seinen Gegenspieler eindeutig. Doch Benitez lässt zunächst weiterlaufen, pfeift erst ab, als der Ball schon im Netz liegt und Havertz zum Torjubel abdrehen will. Schmidt kommentiert die Szene so: 'Was macht der Schiedsrichter?

Er lässt weiterlaufen! Kai Havertz, 1:1!

' Aber wieder zu früh gefreut: 'Und jetzt pfeift er ab und gibt Offensivfoul. Das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Er hat die ganze Zeit angezeigt, es geht weiter. Schmidt ist nun am Rande der Verzweiflung: 'Also die Gesten von Benitez machen mich verrückt.

' Co-Kommentator Robert Andrich sagt, als in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit Musiala in Strafraumnähe zu Fall kommt, sorgt der Schiri bei Schmid erneut für Verwirrung. 'Benitez hat leicht gezuckt und es dann doch wieder laufen lassen,' stellt er fest. Nach einer Zeitlupe betont der ZDF-Mann: 'Da gehe ich dann doch mit dem Schiedsrichter: Kein Foul an Musiala. Aber seine Gestik und seine Hektik machen mich hier auf dem Reporterplatz ganz nervös. Ich weiß gar nicht, wie das unten ist.





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