Erst gab Manchester City zwei Führungen ab, dann nahm Schiedsrichter John Brooks den 'Citizens' die Chance auf den Siegtreffer. Deswegen hält der FC Arsenal den Konkurrenten auf Distanz.

Erst gab Manchester City zwei Führungen ab, dann nahm Schiedsrichter John Brooks den"Citizens" die große Chance auf den Siegtreffer. Deswegen hält der FC Arsenal nach dem 2:2 den Konkurrenten auf Distanz.

Erling Haaland und Enzo Fernandez hatten Man City, das zuvor keines der vorigen vier Ligaspiele gewonnen hatte, auf den Weg zu einem ganz wichtigen Auswärtssieg gebracht. Den gab es aber doch nicht: Nachdem in der ersten Halbzeit Kai Havertz für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt hatte, traf Jurrien Timber zum Endstand. Nach dem Remis bleibt Arsenal mit sechs Punkten Vorsprung vor Man City Tabellenführer - weil die Gäste auch unter einer klaren Fehlentscheidung in der Nachspielzeit litten. Wie schon unter der Woche in der Champions League gegen Borussia Dortmund legte Arsenal einen furiosen Start hin.

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Allerdings zählte der Führungstreffer von Havertz nicht, weil Vorlagengeber Christos Tzolis zuvor im Abseits gestanden hatte . Kurz danach verhinderte Gianluigi Donnarumma mit Paraden gegen Timber und Noni Madueke das 1:0 für die Gastgeber. Und dann wendete sich die Partie. Kurz zuvor forderte Jeremy Doku eine Rote Karte für Timber. Der Belgier ging nach einem Ziehen seines Gegenspielers zu Boden und er monierte, Timber hätte ihn an den Haaren gepackt - auf den TV-Bildern war jedoch eher ein Zupfen am Trikot zu erkennen, die Haare könnten zufällig ebenfalls involviert gewesen sein, eindeutig war das aber nicht zu belegen.