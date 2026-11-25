Schon im Tunnel suchte Florian Badstübner das Gespräch mit den Kapitänen. Die RefCam zeigt, wie er das Derby beruhigen wollte.

Bevor es im Derby zwischen Werder und dem HSV zu einer echten Rudelbildung kommen konnte, ging Schiri Florian Badstübner dazwischen. Beim Nordderby zwischen Werder und dem HSV wurde Referee Florian Badstübner mit der Schiri-Kamera ausgestattet.

Die Bilder liefern ganz besondere Einblicke.sind für Schiedsrichter oft keine leichten Spiele. Das weiß auch Florian Badstübner, der am Sonntag sein erstes Bundesliga-Nordderby als Referee geleitet hatte. Für die Partie im Weserstadion wurde der Unparteiische mit der modernen Schiri-Kamera ausgestattet – und die gibt besondere Einblicke, wie Badstübner das Nordderby erlebt hat. Die sogenannte „RefCam“ zeigt: Schon vor dem Anpfiff war Badstübner bemüht, gar nicht erst Hektik und Emotionen aufkommen zu lassen.

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Bereits im Spielertunnel suchte der 35-Jährige das Gespräch mit Werder-Kapitän Marco Friedl.

„Heute ist es wichtiger als sonst“, sagte Badstübner zu Friedl, während die Mannschaften auf den Einlauf warteten, und mahnte: „Wenn es irgendwas gibt, wenn einer einen schubst oder sonst was, wenn ihr Tore schießt und bei den HSV-Fans jubelt … glaubt mir, dann geht’s ab! “Eine deutliche Ansage an den Bremer Spielführer. „Mir brauchst du das nicht zu erzählen. Ich bin lange genug hier“, entgegnete Friedl lächelnd, woraufhin Badstübner noch mal nachlegte: „Heute ist halt wichtiger.

Jeder erwartet, dass es abgeht. Aber wir müssen heute zeigen, dass wir das zusammen machen können. Heute ist eine Chance, dass wir das Bild schützen. Alles, was es mir schwerer macht von draußen, halte ich dagegen.

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“ Badstübner hatte mit den HSV- und Werder-Profis auch viel zu lachen. An seinem linken Ohr ist die „RefCam“ zu sehen. Dann wandte sich Badstübner auch an HSV-Kapitän Nicolás Capaldo.

„Ich habe ihm gerade schon gesagt: Heute arbeiten wir zusammen“, erklärte der Schiri dem argentinischen HSV-Verteidiger auf Englisch. „Das ist das wichtigste Spiel. Heute können wir zeigen, dass wir zusammenarbeiten. Andere Spiele sind einfach.

Heute wird es ganz besonders.

“ Capaldo nickte daraufhin verständnisvoll, sein Gegenüber Friedl versprach: „Ich werde beeinflussen, was ich beeinflussen kann. “keine größeren Rudelbildungen, keine Scharmützel und keine Eskalation zwischen den Spielern . Badstübner kam mit sechs Gelben Karten – drei auf beiden Seiten – aus, die es allesamt für Foulspiele gab. Keine einzige für eine Unsportlichkeit.

„Der Draht zu den Spielern ist extrem wichtig“, erklärte der hauptberufliche Betriebswirt am Tag nach dem Derby im DFB-Schiri-Podcast „Wie war dein Wochenende“ und führte aus: „Das heißt nicht, dass man denen gefallen muss oder dass die einen nett finden sollen, sondern dass man Botschaften vor und während des Spiels so platzieren kann, dass die einem auch abgenommen werden. “Genau das tat er auch während der Partie und stellte seine starke Kommunikationsfähigkeit unter Beweis, wie die Schiri-Kamera zeigt.

Nach einem Foul von Friedl holte Badstübner Werders Abwehrspiele zu sich und erklärte ihm: „Das war schon unclever, wie du ihn vorher umarmt hast. Aber als er hinfällt, hast du losgelassen. Das war super. Aber mitdenken.

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“ Friedl bedankte sich für den Hinweis. Ein perfektes Beispiel für eine gelungene Kommunikation auf dem Platz.

„Ich glaube, dass dieser Kommunikationsanteil vieles auch präventiv lösen kann“, sagte der Unparteiische tags darauf. Daneben beschert die besondere Kamera-Perspektive mitunter auch lustige Einblicke. Als der HSV in der Offensive den Ball verlor und die Bremer mit einem langen Ball einen Konter starteten, atmete Badstübner tief ein.

„F*ck, man“, murmelte er vor sich hin und setzte fluchend zum Vollsprint an. Dabei prallte er mit einem Werder-Profi zusammen und musste die Partie deshalb unterbrechen. Auf diese Szene sprach ihn auch Werder-Trainer Daniel Thioune nach dem Spiel noch einmal an.

„Wolltest du den Konter verhindern oder was? “, fragte er lachend und Badstübner scherzte: „Ich wollte ihn verhindern, weil der mich zweimal überholt hat im Spiel. Und das provoziert mich dermaßen, dass ich ihn geblockt habe. Ich war früher auch im Mittelfeld immer defensiv.

“ Dass Badstübner sich „dermaßen ärgert“ über den Zusammenprall, nahm Thioune mit Humor: „Nicht beim Stand von 3:0. Da kann ich mit leben.

“Die „RefCam“, also die Kamera am Headset des Schiedsrichters, gibt es in der Bundesliga mittlerweile seit Februar 2024. Sie wird meist in Topspielen oder in sogenannten Leuchtturmspielen eingesetzt und soll einzelne Szenen der Partie aus der Perspektive der Unparteiischen zeigen. Dadurch erhofft sich die Bundesliga mehr Verständnis der Fans für die Arbeit der Schiedsrichter. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch.

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