Bei Feyenoord gegen FC Porto zeigte die Schiri-Uhr fälschlich ein Tor an. Hauptmann Irfan Peljto korrigierte nach Eingreifen der Video-Assistenten Christian Dingert und Bastian Dankert die Entscheidung.

Das Spiel zwischen Feyenoord Rotterdam und dem FC Porto verlief bis zur 87. Minute ruhig und ereignisarm. In diesem Zeitpunkt kopfte Feyenoords Nacho Ferri den Ball aufs Tor von Diogo Costa. Der Torwart lenkte die Kugel an den Pfosten, woraufhin sie direkt zurück ins Spielfeld sprang. Costa fing den Ball sicher auf, doch die Uhr des bosnischen Schiedsrichters Irfan Peljto zeigte plötzlich ein Tor an.

Falsche Toranzeige führt zu Verwirrung

Peljto pfiff das Tor sofort an, was bei den Feyenoord-Fans zu Jubel führte, während die portugiesischen Spieler und Fans bestürzt reagierten. Alle Beteiligten sahen klar, dass der Ball nicht im Netz war. Die Verwirrung dauerte 40 Sekunden, in denen die Akteure ungläubig verharrten. Die korrekte Entscheidung wurde durch zwei deutsche Schiedsrichter herbeigeführt, die als Video-Assistenten tätig waren.

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Deutsche Assistenten korrigieren Fehler

Christian Dingert und Bastian Dankert, beide 46 Jahre alt, erkannten anhand der Fernsehbilder, dass der Ball eindeutig nicht hinter der Linie war. Sie leiteten die Information an den Hauptschiedsrichter weiter. Peljto korrigierte seine Entscheidung daraufhin und bestätigte das Aus. Das Spiel blieb beim Stand von 0:1 aus Sicht der Niederländer.

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Technischer Defekt durch Kälte?

Der Grund für die Panne der Schiri-Uhr bleibt zunächst unklar. Berichten zufolge soll der technische Defekt auf die Kälte bei minus 1 Grad Celsius zurückzuführen sein. Gestern Abend, als das Match stattfand, war es entsprechend kalt. Eine offizielle Stellungnahme zum genauen Auslöser der Fehlfunktion liegt jedoch nicht vor. Die Torlinientechnik versagte an dieser kritischen Stelle.

Reaktionen und historische Parallelen

Feyenoord-Trainer Giovanni van Bronckhorst zeigte Verständnis für die Situation. Er sagte nach dem Spiel, dass es sich um keinen gültigen Treffer gehandelt habe. Van Bronckhorst betonte, dass ein solcher Kopfballtreffer nicht gegeben werden darf. Dies ist nicht das erste Mal, dass ein falsches Tor die Diskussion prägt. Am 18. Oktober 2013 fiel in Hoffenheim ein Tor, das keines war. Kießling köppte den Ball ins Ausnetz, aber er flog durch ein Loch. Felix Brych pfiff den Treffer, obwohl es keine Torlinientechnik gab. Diesmal half die moderne Technik, den Fehler zu korrigieren.