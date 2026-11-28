Die 29-Jährige ist in der Vorbereitung eigene Wege gegangen. Kurz kommen Zweifel auf.

Vanessa Voigt verfiel kurz in alte Selbstzweifel – doch letztendlich war die 29-Jährige nach einer besonderen Saisonvorbereitung mit ihrem Start in den Weltcup-Winter „echt zufrieden.

Ich denke, dass ich gerade mit dem Laufen positiv auf Sonntag blicken kann“, sagte Voigt nach Platz 13 im Einzel über 15 km in Kontiolahti mit Blick auf den Sprint . Dass es im ersten Rennen nicht mehr wurde, lag am letzten Schießen.

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„Ich war echt gut drauf. Aber dann war irgendwie dieser Schisser wieder in mir. Dann habe ich doch gemerkt, dass ich nur ein Mensch bin und auch diese Zweifel in mir hochkommen können“, räumte sie in der ARD offen ein. Aber, fügte sie schmunzelnd hinzu: „Am Ende der Saison habe ich vielleicht dann die Eier, aber jetzt am Anfang hatte ich die noch nicht.