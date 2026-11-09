Schlafapnoe senkt Spermienqualität: Jinan-Universität-Studie zeigt Zusammenhang

Eine Studie der Jinan University belegt, dass krankhaftes Schnarchen und Schlafapnoe die Fruchtbarkeit bei Männern negativ beeinflussen. Mehr Details zur Forschung und zu Behandlungsmöglichkeiten.

Eine aktuelle Forschungsergebnis aus China weist darauf hin, dass krankhaftes Schnarchen nicht nur die Partnerschaft belastet, sondern auch die männliche Fruchtbarkeit signifikant mindern kann. Wissenschaftler der Jinan University im chinesischen Guangzhou haben in einer kontrollierten Studie nachgewiesen, dass Männer mit Schlafapnoe eine schlechtere Spermienqualität aufweisen als gesunde Männer. Die Untersuchung umfasste 72 Männer im fortpflanzungsfähigen Alter mit diagnostizierter Schlafapnoe sowie eine Vergleichsgruppe von 22 gesunden Männern. Die Ergebnisse deuten klar darauf hin, dass nächtliche Atemaussetzer direkte negative Auswirkungen auf die Reproduktionsgesundheit haben.

Physikalische Ursachen der Spermien-Schädigung

Die Kernmechanismen der Schädigung lassen sich physiologisch durch Sauerstoffmangel und entzündliche Prozesse erklären. Laut dem Schlafmediziner Dr. Michael Feld versetzen die nächtlichen Atemaussetzer den menschlichen Körper wiederholt in einen Alarmzustand. Dieser physiologische Stress führt zur Bildung von Entzündungen sowie aggressiven Stoffwechselprodukten, die Zellen schädigen können. Dr. Feld führt aus, dass diese Kombination aus oxidativem Stress und Entzündungsmarkern die Spermatogenese, also den Bildungsprozess der Spermien, nachhaltig beeinträchtigen kann. Die Qualität der Spermien leidet somit direkt unter den physiologischen Bedingungen der Schlafapnoe.

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Ein weiterer kritischer Faktor ist der akute Sauerstoffmangel. Privatdozent Dr. Tobias Jäger, Urologe mit einer Praxis in Essen und Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit e.V., erläutert, dass Spermien extrem empfindlich auf einen Mangel an Sauerstoff reagieren. Bei einer ausgeprägten Schlafapnoe sinkt die Sauerstoffsättigung im Blut während der teils sehr langen Atemaussetzer deutlich unter eine kritische Grenze. Da die Spermienreifung in diesem Zeitraum stattfindet, sind die Keimzellen diesem Sauerstoffmangel direkt ausgesetzt. Dr. Jäger ergänzt, dass dies auch die Hülle der Spermien schädigen kann, was ihre Beweglichkeit weiter einschränkt. Es ist jedoch noch nicht vollständig geklärt, ob die entstehenden Entzündungen die primäre Ursache oder eine sekundäre Folge der reduzierten Spermienqualität sind.

Statistische Folgen für Fruchtbarkeit und Beweglichkeit

Die quantitativen Daten der Studie von Dr. Michael Feld und dem Team der Jinan University belegen konkrete Einbußen bei der Spermienqualität. Bei den männlichen Teilnehmern mit krankhaftem Schnarchen wurden rund zehn Prozent weniger Spermien gemessen, die in der Lage waren, gezielt und vorwärts zu schwimmen. Insgesamt zeigten die Spermien in der Vergleichsgruppe der Schnarcher eine generell geringere Beweglichkeit. Diese Reduzierung der motilen Spermien stellt eine fatale Folge für die Fruchtbarkeit dar, da langsamere Spermien es physisch schwerer haben, die Eizelle zu erreichen und erfolgreich zu befruchten. Die statistische Abweichung von zehn Prozent repräsentiert somit einen signifikanten Faktor in der Pathologie der männlichen Unfruchtbarkeit.

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Wirksamkeit der CPAP-Behandlung und kritische Studienlage

Die gute Nachricht aus der Forschung ist, dass diese negativen Effekte teilweise reversibel sind. Eine Behandlung der Schlafapnoe mittels CPAP-Atemmaske, also kontinuierlicher positiver Atemwegsdruck, kann die Symptome effektiv lindern. Diese Maske hält die Atemwege nachts durch einen leichten, kontrollierten Luftdruck offen und verhindert so die gefährlichen Atemaussetzer. Dr. Michael Feld erklärt, dass die Raumluft mit leichtem Überdruck in den Rachen geleitet wird, wodurch die Atemwege stabil bleiben und die Betroffenen ungehindert atmen können. Die Ergebnisse waren bereits nach einem Monat Behandlung sichtbar: Der Anteil der Spermien, die gezielt vorwärts schwammen, stieg von knapp 40 auf 45 Prozent an. Die Spermien wurden messbar beweglicher, was auf eine Erholung der Spermatogenese hindeutet.

Trotz dieser vielversprechenden Ergebnisse warnt der Experte Dr. Tobias Jäger vor einer vorschnellen Interpretation. Die vorliegende Studie sei in ihrer Dimension relativ klein. Zudem wurde in der untersuchten Phase nicht verfolgt, ob die Behandlung tatsächlich zu einer höheren Rate an Schwangerschaften führte. Dr. Jäger betont, dass dies das wichtigste klinische Kriterium wäre, um den tatsächlichen praktischen Nutzen der Therapie für Familienplanung zu bewerten. Sollten sich die bisherigen Ergebnisse in weiteren, größeren Studien bestätigen, könnte die Schlafapnoe künftig bei der Ursachenforschung für schlechte Spermienqualität stärker in den Fokus rücken. Die weitere Forschung muss nun klären, ob die Verbesserung der Spermienparameter auch tatsächlich zu mehr Geburten führt.