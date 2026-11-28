Haben eigentlich auch Schauspieler Weihnachts-Dauerstress? Wenn jeden Abend der Vorhang aufgeht, ist das immerhin ziemlich anstrengend. Oder überwiegt die Freude am Spielen vor großem Publikum? Antworten von Niklas Bähnk vom Ernst-Deutsch-Theater.

60 Vorstellungen sind es bis Weihnachten. Auch für den erfahrenen Schauspieler Niklas Bähnk nicht ganz ohne.

"Da lebt man so ein bisschen im Theater. Wir haben zum Glück ein Sofa in der Garderobe, da kann man sich nochmal kurz hinlegen", so der Schauspieler. Niklas Bähnk war dieses Jahr in drei Produktionen am Ernst-Deutsch-Theater zu sehen. Gleich vier Rollen übernimmt der 30-Jährige in der Geschichte von Gerdt von Bassewitz, in der Peterchen mit Herrn Sumsemann zum Mond fliegt, um das sechste Beinchen des Maikäfers zurückzuholen.

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Niklas Bähnk spielt den Sandmann, ein Sternenkind, den Mondmann und den Milchmann - seine Lieblingsrolle:"Der Milchmann ist eigentlich der einzig richtig Fiese auf der Bühne. Er bekommt auch keine Auflösung von wegen: Eigentlich ist er ja nur traurig. Der kommt, macht einmal Alarm und geht dann wieder. Das macht mir Spaß und der Song ist cool!