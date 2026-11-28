Blond und splitterfasernackt: Die in einem Pferdestall gefundene Leiche einer alleinerziehenden Mutter hinterlässt bei Ermittlerin Helga Jonsdottir ein mulmiges Gefühl. Es täuscht sie nicht - es gibt bald eine weitere Leiche. Island wird von einem Serienkiller heimgesucht.

Blond und splitterfasernackt: Die in einem Pferdestall gefundene Leiche einer alleinerziehenden Mutter hinterlässt bei Ermittlerin Helga Jonsdottir ein mulmiges Gefühl. Es täuscht sie nicht - es gibt bald eine weitere Leiche.

Island wird von einem Serienkiller heimgesucht. Die Isländer sind zu beneiden: Ihr Land hat nicht genug Bodenschätze, dass US-Präsident Donald Trump auf dumme Gedanken käme. Dennoch ist das Pro-Kopf-Einkommen der Isländer eines der höchsten in Europa. Sprich: Es geht ihnen gut.

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So gut, dass sie von einem EU-Beitritt mehrheitlich nichts wissen wollen. Sie verfügen zudem über jede Menge urigster Natur - und das direkt vor ihren Haustüren. Und sie haben Platz und Ruhe: Mit nicht einmal vier Menschen pro Quadratkilometer ist Island das am dünnsten besiedelte Land Europas - bei einer Gesamtbevölkerung von knapp 400.000 Menschen. Einen Serienmord sucht man auch deshalb bereits seit Jahrhunderten vergebens.