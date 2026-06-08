Schlafmangel im Speichel: Zürcher Forscher entdecken molekulare Fingerabdrücke extremer Übermüdung

Eine Studie der Universität Zürich zeigt, dass eine komplett schlaflose Nacht messbare Veränderungen im Speichel hinterlässt. Ein maschinelles Lernmodell kann akuten starken Schlafentzug mit 94 Prozent Genauigkeit identifizieren. Die Ergebnisse eröffnen neue Möglichkeiten für objektive Übermüdungstests, etwa in der Schlafmedizin.

Eine neue Studie der Universität Zürich liefert spannende Erkenntnisse darüber, wie sich extremer Schlafmangel auf den menschlichen Körper auswirkt. Konkret haben die Forscher Hinweise darauf gefunden, dass eine schlaflose Nacht messbare Veränderungen im Speichel hinterlässt, was künftig möglicherweise einen objektiven Nachweis von akuter Übermüdung ermöglichen könnte.

Die Untersuchung konzentrierte sich auf junge Männer im Alter zwischen 20 und 33 Jahren, bei denen Speichelproben nach verschiedenen Schlafbedingungen analysiert wurden. Darunter nach einer durchwachten Nacht, nach vier Nächten mit jeweils zwei Stunden Schlafentzug sowie nach einer regulären Nacht mit etwa acht Stunden Schlaf. Im Fokus standen dabei sogenannte Metaboliten, also Stoffwechselprodukte, die Aufschluss über physiologische Prozesse geben. Nach der komplett schlaflosen Nacht zeigten die Proben deutlich andere Werte im Vergleich zu denen nach ausreichendem Schlaf.

Die Forscher identifizierten etwa ein Dutzend molekulare Veränderungen, während bei moderatem, über mehrere Nächte verteiltem Schlafmangel keine statistisch signifikanten Unterschiede festgestellt werden konnten. Dies legt nahe, dass vor allem starker, akuter Schlafentzug einen spezifischen biologischen Fingerabdruck im Speichel hinterlässt. Auf Grundlage dieser Unterschiede entwickelten die Wissenschaftler ein maschinelles Lernmodell, das erkennen sollte, ob eine Person akut stark übermüdet war. Dieses Modell erreichte eine Trefferquote von beeindruckenden 94 Prozent bei der korrekten Zuordnung der Proben.

Die Autoren vermuten, dass individuelle metabolische Unterschiede für die Genauigkeit des Modells eine Rolle spielen könnten. Interessanterweise funktionierte der Test morgens besser als am Abend, was auf tageszeitabhängige Schwankungen im Stoffwechsel hindeuten könnte. Die potenziellen Anwendungen eines solchen Speicheltests sind vielfältig, insbesondere in der Schlafmedizin oder possibly in anderen Bereichen, die einen objektiven Übermüdungsnachweis erfordern. Für einen routinemäßigen Einsatz im Alltag, etwa bei Polizeikontrollen zur Risikobewertung von Sekundenschlafgefahr, sei es jedoch noch zu früh.

Die Studie hat einige Einschränkungen: Sie umfasste lediglich 20 junge, gesunde Männer. Ob die Ergebnisse auch auf Frauen, ältere Menschen oder Personen mit Vorerkrankungen übertragbar sind, bleibt daher unklar. Ebenso offen ist die Frage, ob chronischer Schlafmangel, der sich über Wochen oder Monate erstreckt, ebenfalls zuverlässig im Speichel detektiert werden kann. Weitere Forschung mit größeren und diverseren Teilnehmergruppen ist notwendig, um die Generalisierbarkeit der Befunde zu prüfen und den Test weiter zu optimieren.

Die Entdeckung, dass eine einzige schlaflose Nacht solche deutlichen metabolischen Spuren hinterlässt, unterstreicht die empfindliche Reaktion des menschlichen Organismus auf Schlafverlust und öffnet neue Perspektiven für die objektive Messung von Übermüdung





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Schlafmangel Speicheltest Metaboliten Übermüdung Universität Zürich Maschinelles Lernen Studie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Britische Forscher entwickeln Impfstoff mit vollständig künstlich entworfenem WirkstoffBritische Forscher haben erstmals einen Impfstoff entwickelt, dessen Wirkstoff vollständig mithilfe von künstlicher Intelligenz zustande kam. Der Impfstoff soll vor einer ganzen Familie von Coronaviren schützen.

Read more »

Auf einer Expedition: Forscher entdecken blau leuchtende Spinne und weitere dutzende neue TierartenIn Angola entdecken Forscher eine blau leuchtende Spinne unter UV-Licht. Die Expedition liefert zudem zahlreiche bislang unbekannte Tierarten.

Read more »

Forscher warnen vor Wettrüsten der AtommächteFriedensforscher sehen die Welt mitten in einem neuen atomaren Wettrüsten. Statt auf Abrüstung setzen die Atommächte auf Abschreckung. Auch Europa will dabei stärker mitmischen.

Read more »

Sipri-Bericht: Forscher warnen vor Wettrüsten der AtommächteFriedensforscher sehen die Welt mitten in einem neuen atomaren Wettrüsten. Statt auf Abrüstung setzen die Atommächte auf Abschreckung. Auch Europa will dabei stärker mitmischen.

Read more »