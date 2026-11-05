Schlafmangel kostet Wirtschaft 100 Milliarden Euro und gefährdet Produktivität

Schlafstörungen kosten die deutsche Wirtschaft jährlich über 100 Milliarden Euro. Experten warnen vor sinkender Produktivität und fordern bessere Versorgung.

Schlaflöcher an der Arbeitszeit und müde Mitarbeiter kosten den deutschen Arbeitsmarkt jährlich immense Summen. Das Thema gesunder Schlaf wird von vielen Unternehmen immer noch als nachrangig betrachtet, obwohl die wirtschaftlichen Auswirkungen gravierend sind. Hans-Günter Weeß, Leiter des schlafmedizinischen Zentrums des Pfalzklinikum s in Klingenmünster, mahnt an, dass Industrie und Wirtschaft diesen wichtigen Gesundheits- und Produktivität sfaktor lange ignorieren. Der Schlafexperte betont, dass nun langsam ein Umdenken einsetzen muss, um die negativen Folgen chronischer Schlafprobleme zu bekämpfen.

Wirtschaftlicher Schaden durch schlechten Schlaf

Die finanziellen Einbußen durch mangelnde Erholung sind statistisch signifikant und betreffen die Volkswirtschaft insgesamt. Laut einer Veröffentlichung, auf die Weeß verweist, beläuft sich der volkswirtschaftliche Schaden auf drei Prozent des Bruttoinlandprodukts. Für Deutschland bedeutet diese Berechnung konkret, dass Schäden in Höhe von mehr als 100 Milliarden Euro pro Jahr entstehen. Diese Summen entstehen durch direkte Krankheitskosten sowie durch die verlorene Produktivität erwerbstätiger Personen.

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Studien zeigen zudem, dass die Leistungsfähigkeit und das Konzentrationsvermögen deutlich sinken, wenn Beschäftigte nicht ausgeruht ins Büro oder zur Maschine kommen. Rund 80 Prozent der Menschen haben ein natürliches Schlafbedürfnis von sieben bis neun Stunden. Bereits eine Stunde weniger pro Nacht kann sich negativ auf die kognitive Leistung auswirken. Wer unter Schlafstörungen leidet, benötigt im Durchschnitt länger zur Genesung von Erkrankungen und ist daher häufiger krankgeschrieben als Kollegen mit gesundem Schlafverhalten.

Gesundheitliche Risiken und Fehleinschätzungen

Winfried Randerath, Direktor des Instituts für Pneumologie an der Universität Köln, kritisiert die gesellschaftliche Heroisierung von Schlafmangel. Es werde fälschlicherweise oft als heldenhaft dargestellt, wenn Menschen mit wenig Schlaf auskämen. Das Gegenteil sei der Fall, da unter Schlafmangel keine guten Entscheidungen getroffen würden. Dies gelte insbesondere auch für politische Entscheider, die nächtliche Sitzungen abhalten.

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Besonders gefährdet sind Personen in verantwortungsvollen Tätigkeitsbereichen wie der Pflege, im Maschinenbau oder im Verkehrswesen. Bei Mangel an Schlaf steigt das Unfallrisiko signifikant an. Randerath warnt zudem vor Schlafapnoe, einer Erkrankung, bei der die Atemwege aufgrund erschlaffter Muskulatur eingeengt werden. Dies kann zu Atemstillständen führen und ist insbesondere für adipöse Patienten und Diabetiker ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko.

Versorgungslücken und Diagnosekriterien

Trotz der bekannten Gefahren fehlen oft die Kapazitäten für eine ausreichende medizinische Betreuung. Es mangelt an Behandlungsplätzen, wodurch unbehandelte Schlafapnoe zu teuren Krankenhausaufenthalten und Unfällen führen kann. Die Vergütung für die Behandlung ist derzeit noch begrenzt, wodurch Krankenhäuser und Arztpraxen wenig aktiv werden. Dies führt zu extrem langen Wartezeiten für eine Therapie, die mehrere Monate bis hin zu zwei Jahren dauern können.

Experten definieren eine behandlungsbedürftige Schlafstörung klar: Tritt dreimal pro Woche sowohl nachts als auch tagsüber über vier Wochen hinweg ein Problem auf, sollte ein Hausarzt konsultiert werden. Weeß beobachtet, dass solche Störungen seit dem Ausbruch der Coronapandemie zugenommen haben. Schlafmittel haben dabei meist keine heilende Wirkung, sondern bekämpfen nur Symptome. Verhaltenstherapien zeigen nach Erfahrung der Experten dagegen oft bessere Ergebnisse für Patienten.