Schlafprobleme erhöhen Schlaganfallrisiko: Toxikologie-Studie

Eine toxikologische Studie der Virginia Commonwealth University legt nahe, dass Schlafprobleme ein potenzielles Independent-Riskofaktorkriterium für Schlaganfälle bei Personen unter 50 Jahren sein könnten.

Foto: Getty Images/Science Photo Library RF Wer unter 50 ist und schlecht schläft, hat laut einer US-Studie ein deutlich höheres Schlaganfallrisiko . Besonders auffällig: Bei ausgeprägten Schlafprobleme n kann sich das Risiko im Vergleich zu gut Schlafenden um ein Vielfaches erhöhen.

Forscher der Virginia Commonwealth University werteten dafür Daten von 31.126 Menschen aus, die bis zu 19 Jahre (im Durchschnitt neun Jahre) begleitet wurden. Entscheidend war, wie häufig typische Beschwerden auftraten: Einschlafprobleme, nächtliches Aufwachen, zu frühes Erwachen oder das Gefühl, morgens nicht erholt zu sein





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