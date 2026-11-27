Bei geschlossenem oder bei gekipptem Fenster schlafen? Erfahre hier, was wirklich besser ist.

Mit diesem Mittel aus der Apotheke werden Fenster streifenfrei sauber. Schläfst du bei geöffnetem oder geschlossenem Fenster? Ich persönlich schlafe so gut wie jede Nacht mit gekipptem Fenster.

Ist das Fenster nachts zu, habe ich am nächsten Morgen häufig Kopfschmerzen und fühle mich nicht richtig erholt. Aber ist das wirklich sinnvoll? Oder sollte man das Fenster, vor allem im Winter, besser nachts schließen? Ob man lieber bei geöffnetem oder geschlossenem Fenster schläft, ist eine individuelle Frage, auf die es keine pauschale Antwort gibt.

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Es sollte nicht so kalt sein, dass du frierst, aber auch nicht so warm, dass du in der Nacht schwitzt. Ist dieser zu hoch, kann es zu Kopfschmerzen kommen.ab. Ist das Fenster geschlossen, kann die Luftfeuchtigkeit mit der Zeit steigen. Auch hier kann ein gekipptes Fenster über Nacht Abhilfe schaffen.