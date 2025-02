Schlagabtausch im Bundestag: Scholz und Merz in der Debatte

Bundeskanzler Olaf Scholz und Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz tauschen sich am Dienstag im Bundestag in einer vereinbarten Debatte aus. Die Debatte soll die politische Lage in Deutschland beleuchten und von beiden Seiten ein Ausblick auf die anstehende Bundestagswahl geben.

Am heutigen Dienstag kommt es erneut zu einem Schlagabtausch im Bundestag . Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) nehmen an der Debatte teil. Anlass ist eine sogenannte vereinbarte Debatte im Parlament, also eine Debatte , die zwischen den Fraktionen ausgemacht wurde, um die politische Lage in Deutschland zu beleuchten. Für diese Debatte sind seit 9 Uhr rund drei Stunden eingeplant.

\Der Kanzler lobt sich selbst: Führungsstärke und Nervenstärke habe er gezeigt und einen klaren Kurs gehalten. Und auch seine „Entschlossenheit“ und „Besonnenheit“ preist er noch einmal an. Zu Beginn der Debatte verhalten sich die Abgeordneten der AfD wie gewohnt: Sie rufen ständig laut dazwischen. „Das Volk hat sie ertragen“, ruft ein Abgeordneter dem Kanzler entgegen. \In wenigen Minuten beginnt die Generaldebatte. An Debattenschlachten mit historischer Anmutung war in den vergangenen Monaten im Bundestag kein Mangel. Nach dem Ampel-Aus, am Tag der Vertrauensfrage, rund um die hochumstrittenen Migrations-Abstimmungen: Es gab diverse Gelegenheiten, wo der Kanzler und seine Herausforderer miteinander rhetorisch in den Ring stiegen. Die Debatten rund um die Migrations-Abstimmungen stachen heraus, als Friedrich Merz für einen Entschließungsantrag eine Abstimmungsmehrheit gemeinsam mit der AfD in Kauf nahm, zwei Tage später aber damit scheiterte, eine Mehrheit für einen Gesetzentwurf zu organisieren. Eine solche Emotionalität, ein solcher Aufruhr war im Plenarsaal in dieser Legislaturperiode bis dahin nicht zu erleben. Die Ereignisse beschäftigen die Republik seitdem und haben mutmaßlich der Linkspartei zum jüngsten Aufschwung in den Umfragen verholfen. Knapp zwei Wochen sind seitdem vergangen. Wie viel Sachlichkeit zieht heute wieder in die Debatte ein, so kurz vor dem Wahltermin? Das ist die spannende Frage dieses Tages. Zu Beginn der Bundestagssitzung verliert Parlamentspräsidentin Bärbel Bas einige Worte über zwei Verstorbenen: dem CDU-Abgeordneten Erwin Rüddel – und dem ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler. Köhler war am 1. Februar im Alter von 81 Jahren gestorben. Bas kündigte an, dass Köhler am kommenden Dienstag auch mit einem Trauerstaatsakt gedacht wird





