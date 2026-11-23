Zur 20. Staffel von Ich bin ein Star kursieren erste Namen für das Camp. Neben Michelle und Serkan Yavuz gibt es Gerüchte über ein neues Konzept.

Die ersten drei Kandidaten der Jubiläumsstaffel sind vermeintlich enthüllt. Ein Gerücht, das das ganze Konzept auf den Kopf stellen könnte, gibt es auch noch. Im Januar 2027 ist es so weit: Die 20.

Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!

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“ startet und soll lautdie längste aller Zeiten werden. Zwölf Plätze sind nach Branchenangaben vorgesehen, wer sie bekommt, will der Sender „zu gegebener Zeit“ selbst verkünden. Doch wie jedes Jahr ist die Gerüchteküche schneller. Die ersten Namen kommen aus der „Bild“: Drei Promis sollen demnach schon für das Jubiläumsstaffel-Abenteuer in Australien feststehen.

RTL-Reaktion auf Nachfrage der Zeitung: Spekulationen über Teilnehmer kommentiere man nicht. Bestätigt ist damit nichts, dementiert aber auch nicht. Brisant: Erst Anfang 2026 hatte Michelle mit einer großen Abschiedstournee ihre Musikkarriere beendet. Jetzt also der Dschungel statt Bühne?

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Seit einiger Zeit zeigt sich die Sängerin ohnehin ganz neu: mit kurzen Haaren und als spirituelle Heilerin.ebenfalls im Camp dabei sein. Das Drama-Potenzial wäre gewaltig: Seine Ex-Frau Samira kämpfte sich 2026 bis ins Finale, seine frühere Affäre Eva Benetatou war damals ebenfalls im Camp.

Serkan selbst hat sich bislang nicht geäußert, bringt aber Erfahrung mit: Er gewann 2023 „Kampf der Realitystars“, „Sommerhaus der Stars“ und holte bei „The Summit“ 478.000 Euro.die Nummer drei im Bunde sein. 2015 veröffentlichte der Playboy eine Ausgabe mit Horn als Covergirl. Im Anschluss wurde es aber, abgesehen von einer Rolle bei „Bettys Diagnose“, ziemlich ruhig um die Schauspielerin.

Nach ihrer Zeit bei der ZDF-Vorabendshow steht bei ihr aber nun ein öffentlich-rechtliches Comeback bevor: Kein Drehbuch, kaum Schlaf, dafür Dschungelprüfungen, eine ganz neue Rolle für die frühere Soap-Darstellerin. Nico Legat : Er ist der Sohn von Dschungelcamp-Legende Thorsten Legat und längst ein bekanntes Gesicht im Reality-TV. Lautsoll der Reality-Star nun ins Dschungelcamp ziehen.

Zuvor war er unter anderem in „Temptation Island VIP“, „Prominent getrennt“, „Das große Promi-Büßen“ und zuletzt in „Das Sommerhaus der Stars“ zu sehen. 2025 ließ sich Legat wegen seiner Alkohol- und Drogensucht in einer Klinik behandeln. Dort lernte er seine heutige Partnerin, die Pflegefachkraft Laura Parrinello , kennen. Gemeinsam zogen die beiden 2026 in „Das Sommerhaus der Stars“.

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Erst Anfang November, beim Wiedersehen der Show „Sommerhaus der Stars“, ließen Nico und Laura die Baby-Bombe platzen: Ihr erstes gemeinsames Kind ist unterwegs, ein absolutes „Wunschkind“. Kurz vor der Geburt wartet auf den werdenden Papa jedoch ein ganz besonderes Abenteuer: der australische Dschungel!

Neben den „Bild“-Enthüllungen werden weitere Promis gehandelt – teils, weil sie selbst Lust auf den Dschungel angedeutet haben; Claudia Obert : Früher sagte sie dem Dschungel immer ab, nun drängelt die Unternehmerin in einem Instagram-Video öffentlich: Sogar Schlangen und Ratten schrecken sie nicht. Offiziell bestätigt ist nichts. Frank Kessler : Der Schauspieler kündigte laut RTL schon im Sommer selbstbewusst an, nächstes Jahr im Dschungel zu sein. Ob der Sender das auch so sieht, bleibt offen.

Aleks Petrovic, Elton und Jimi Blue Ochsenknecht: Ihre Namen hat RTL im Juli selbst in einem Beitrag über die Gerüchte aufgegriffen. Eine Zusage gibt es nicht. Für zusätzlichen Wirbel sorgt ein Gerücht aus den sozialen Netzwerken: Laut der Reality-TV-Creatorin „kikioderkarsten“ sollen in der ersten Woche angeblich ausschließlich Frauen ins Camp einziehen, die Männer erst später dazustoßen. Sie beruft sich auf eine Quelle aus der Branche.

RTL hat sich dazu nicht geäußert. Offiziell bestätigt hat RTL bislang keinen einzigen Kandidaten. Fest steht nur: Sonja Zietlow und Jan Köppen sollen auch die Jubiläumsstaffel moderieren, die Show wird länger als je zuvor und die Spannung steigt mit jedem neuen Namen. Wer am Ende wirklich in den Busch zieht, zeigt sich spätestens im Januar.