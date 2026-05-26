Schlager-Rapper Tream begeistert: "Das ist ein Banger! Ich schwöre, den spiele ich live!" - "Sing meinen Song"-Moderator Johannes Oerding erzählt von Entertainers Trick zum ersten Auftritt

In der siebten Folge des Tauschkonzerts stand das musikalische Werk von Schlager-Rapper Timo Grabinger alias Tream im Mittelpunkt. Als die Stars zwischen den Runden über ihre Karriere-Anfänge sprachen, sorgte aber ein anderer für kollektives Schmunzeln: Entertainer Giovanni Zarrella verriet, mit welchem Trick er an seinen ersten Auftritt kam. Oerding grinsend zu Giovanni: "Du hast dich als ein Manager ausgegeben.". Daraufhin präzisiert Zarrella, betont lachend: "Als ein älterer Manager!". 16 oder 17 sei er damals gewesen und wollte unbedingt auf die Bühne. "Sing meinen Song"-Moderator Johannes Oerding erzählt von Entertainers Trick zum ersten Auftritt.

Bei "Sing meinen Song" wurde am Dienstagabend wieder aus dem Nähkästchen geplaudert. In der siebten Folge des Tauschkonzerts stand das musikalische Werk von Schlager-Rapper Timo Grabinger (27) alias Tream im Mittelpunkt.

Als die Stars zwischen den Runden über ihre Karriere-Anfänge sprachen, sorgte aber ein anderer für kollektives Schmunzeln: Entertainer Giovanni Zarrella (48) verriet, mit welchem Trick er an seinen ersten Auftritt kam. Oerding grinsend zu Giovanni: "Du hast dich als ein Manager ausgegeben.

". Daraufhin präzisiert Zarrella, betont lachend: "Als ein älterer Manager!

". 16 oder 17 sei er damals gewesen und wollte unbedingt auf die Bühne. "Sing meinen Song"-Moderator Johannes Oerding (44, l. ) plaudert bei "Sing meinen Song" mit Giovanni Zarrellaerzählt: "Ich habe in Clubs angerufen oder ein Fax geschickt. Und dann hab ich halt gesagt: Hier ist gerade so eine angesagte Band.

". Der Musiker weiter: "Dann hatte ich vier Tänzer dabei: Giuseppe, Vito, Hakan und Taifun. Das waren meine Background-Tänzer.

". Auch eine Sängerin und einEr: "Dann habe ich gesagt: Hier gibt es gerade eine sehr angesagte Band. Momentan kriegt man die noch. Die würden sogar promomäßig auftreten.

". Um erwachsen zu klingen und nicht aufzufliegen, verstellte der junge Giovanni am Telefon extra seine Stimme und sprach tiefer. Mit Erfolg! Zarrella beiIn der Vox-Show ist Schlager-Rapper Tream von Zarrellas Version seines Hits "Lebenslang" total begeistert.

Timo schwärmt: "Das ist ein Banger! Ich schwöre, den spiele ich live!

". Zum Auftritt des Abends wählt er am Ende aber die Performance von Röckröhre Ina Bredehorn (40) alias Deine Cousine zu seinem Song "Liebe auf der Rückbank". Grabinger geflasht: "Die Kraft in deiner Stimme und wie du einfach durchziehst, begeistert mich.

". Die Stars der aktuellen "Sing meinen Song"-Staffel (v.l. ): Johannes Oerding (44), der Graf von Unheilig (56), Giovanni Zarrella (48), Tream (27), Deine Cousine (40), Frida Gold (41) und Mark Forster (43





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