Schlager-Spaß mit Andy Borg: Sonderausgabe für Herzenssache am 20. November 2026

Am 20. November 2026 sendet das SWR eine spezielle Folge von Schlager-Spaß mit Andy Borg. Die Show zugunsten der Kinderhilfsaktion Herzenssache mit Gaststars wie Ramon Roselly.

Die beliebte Musiksendung Schlager-Spaß mit Andy Borg strahlt im November 2026 eine spezielle Sonderausgabe aus. Diese Sondersendung ist der wohltätigen Kinderhilfsaktion Herzenssache gewidmet und zielt darauf ab, benachteiligte Kinder und Jugendliche zu unterstützen. Das Südwestrundfunk-Format bleibt damit ein fester Bestandteil des televisionischen Unterhaltungsprogramms in Deutschland.

Wohltätiger Zweck im Mittelpunkt der November-Sendung

Im Gegensatz zu den regulären Folgen steht bei dieser November-Ausgabe der karitative Aspekt im absoluten Vordergrund. Die Sendung dient als Plattform, um öffentlichkeitswirksam für das Projekt Herzenssache zu werben und Spenden für den guten Zweck einzusammeln. Das Publikum kann dabei eine Mischung aus bewährten Evergreens und aktuellen Hits erwarten, die speziell für diese wohlwollende Initiative ausgewählt wurden.

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Die musikalische Besetzung wurde sorgfältig zusammengestellt, um sowohl neue Veröffentlichungen als auch etablierte Größen der Schlagerszene zu präsentieren. Mit Ramon Roselly tritt ein Künstler auf, der kurz vor der Ausstrahlung ein neues Album veröffentlicht. Die Zusammenarbeit mit weiteren namhaften Gruppen sorgt für eine vielschichtige Klangkulisse, die unterschiedliche Zielgruppen anspricht und die Reichweite der Aktion maximiert.

Musikalische Highlights und aktuelle Album-Veröffentlichungen

Ramon Roselly ist einer der Hauptgäste dieser Produktion und nutzt die Plattform zur Präsentation seines am 25. September 2026 veröffentlichten Albums Alles was du suchst. Diese strategische zeitliche Nähe ermöglicht es ihm, die Aufmerksamkeit des Fernsehpublikums direkt auf sein neues Werk zu lenken. Es ist eine gängige Praxis in der Musikindustrie, mediale Auftritte mit Release-Terminen zu koppeln.

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Neben Ramon Roselly sind auch die Gruppen Vincent Gross und die Esteriore Brothers eingeladen. Beide Künstler sind nicht nur als Solointerpreten oder Teil von Kollektiven aktiv, sondern haben bereits erfolgreich zusammen musiziert und einen gemeinsamen Titel veröffentlicht. Diese historische Verbindung sorgt für eine besondere Dynamik auf der Bühne und bietet den Zuschauern eine einzigartige Performance, die so an anderer Stelle schwer zu finden sein wird.

Für den traditionellen volkstümlichen Klang sorgen zudem Die jungen Zillertaler und die Stimmen der Berge. Diese Namen sind Synonyme für die klassische Alpentradition innerhalb der deutschen Schlagerlandschaft. Ihre Teilnahme unterstreicht die Breite des Genres und zeigt, dass die Sendung sowohl moderne Pop-Einflüsse als auch konservative Volksmusik-Elemente integriert, um ein breites Spektrum an Musikliebhabern anzusprechen.

Sendetermine, Verfügbarkeit in der ARD-Mediathek und Produktionsdetails

Die live wirkende Produktion von Schlager-Spaß mit Andy Borg wird am Freitag, dem 20. November 2026, im SWR ausgestrahlt. Der Start der zweistündigen Show ist für 20:15 Uhr geplant. Zuschauer, die die Übertragung nicht live verfolgen können, haben die Möglichkeit, die Episode in der ARD-Mediathek nachzuschauen. Die Verfügbarkeit im Online-Portal variiert jedoch je nach vorherigen Entscheidungen der Redaktion.

Seit der Corona-Pandemie findet die Produktion ohne Live-Publikum im Studio statt. Die Aufzeichnungen werden rein technisch ohne Zuseher vor Ort durchgeführt, was die Logistik der Show verändert hat, aber die technische Qualität der Übertragung sicherstellt. Dies ist ein nachhaltiger Effekt der vergangenen Jahre, der sich in der aktuellen Struktur der Sendung widerspiegelt.

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Neben der November-Ausgabe plant der Sender weitere Termine für das Programmjahr. Am Samstag, 21. November 2026, um 20:15 Uhr, wird eine Wiederholung der Folge vom 24. Oktober gezeigt. In dieser bereits ausgestrahlten Sendung waren unter anderem Fantasy, Pia-Sophie und Wolfgang Lippert zu Gast, was Interessenten eine Gelegenheit bietet, vergangene Höhepunkte noch einmal zu erleben.

Auch für die Weihnachtszeit ist bereits ein Special mit dem Titel Weihnachten mit Andy Borg an Heiligabend, Donnerstag, 24. Dezember 2026, ab 20:15 Uhr im Programm. Die Aufzeichnung für dieses festliche Event steht noch aus, weshalb die musikalischen Gäste dieser Ausgabe noch nicht bekannt sind. Bis zur nächsten regulären Ausgabe am Samstag, 23. Januar 2027, um 20:15 Uhr, wird das Programm durch Wiederholungen und Spezialshows aufgefüllt, um das Interesse der Fans konstant hoch zu halten.