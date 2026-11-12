Schlägerei in Abu Dhabi: Merab Dvalishvili und Usman Nurmagomedov verwickelt

Massenschlägerei im Yas Hilton Hotel in Abu Dhabi: Ex-UFC-Champion Merab Dvalishvili prügelt sich mit Usman Nurmagomedov. Polizei ermittelt.

Eine gewalttätige Eskalation im Vorfeld eines großen Kampfsport-Events hat Abu Dhabi erschüttert. Der ehemalige UFC -Champion im Bantamgewicht Merab Dvalishvili und der russische Kämpfer Usman Nurmagomedov waren am vergangenen Mittwoch, dem 12. Februar 2025, in eine schwere Massenschlägerei verwickelt. Die Auseinandersetzung fand im Foyer des luxuriösen Fünf-Sterne-Hotels Yas Hilton in Abu Dhabi statt. Videoaufnahmen dokumentieren den Moment, in dem Usman Nurmagomedov auf seinen Kontrahenten zugeht und ihm eine Faust entgegenstreckt, woraufhin Dvalishvili erwidert und ein wilder Kampf ausbricht.

Hintergründe der long-standing Fehde

Die Gewalttätigkeit ist der Höhepunkt einer langjährigen und intensiven Rivalität zwischen den beiden Athleten sowie deren Umgebungen. Die Konflikte zwischen Dvalishvili und der weit verzweigten Nurmagomedov-Familie, zu der auch die UFC-Legende Khabib Nurmagomedov gehört, eskalieren seit geraumer Zeit verbal und nun auch physisch. Dvalishvili hatte sich bereits vor seinem Sieg gegen Umar Nurmagomedov, den älteren Bruder von Usman, im Jahr 2025 durch provokante Äußerungen hervorgetan. Er bezeichnete seinen damaligen Gegner öffentlich als verwöhnt, was Usman Nurmagomedov offenkundig als persönlichen Angriff wertete und zu seiner Racheaktion veranlasste.

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Öffentliche Diffamierung und Verletzung

In der Nacht nach dem Incident postete Merab Dvalishvili ein beunruhigendes Video auf der Plattform Instagram. Auf dem Clip ist sein blutüberströmtes Gesicht zu sehen, während es von medizinischem Fachpersonal versorgt wird. Dvalishvili nutzte die Gelegenheit, um öffentlich zur Rede zu stehen und sein Verhalten zu kritisieren. Er fragte die Zuschauer scharf: Was für eine hinterhältige Art sei das denn und was für ein Mann mache so etwas. Er forderte offene Konfrontationen auf dem Ring und betonte, dass echte Kämpfer dies auf die ehrliche und legale Art austragen sollten.

Polizeiliche Maßnahmen und rechtliche Konsequenzen

Die lokalen Behörden in Abu Dhabi haben auf die Gewalttat reagiert und Ermittlungen eingeleitet. Ein polizeiliches Nachspiel ist nicht nur möglich, sondern bereits in vollem Gange. Der renommierte UFC-Journalist Ariel Helwani bestätigte am Donnerstag, dem 13. Februar 2025, in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform X, dass alle am Hotelvorfall beteiligten Personen vorübergehend in Gewahrsam genommen wurden. Diese Maßnahme deutet auf die Schwere der rechtlichen Folgen für die beteiligten Parteien hin.

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Verkehrskollaterale im Kampf um Titel und Ruhm

Beide Kämpfer halten sich zurzeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf, da sie am kommenden Samstag, dem 15. Februar 2025, bei der Kampfsportveranstaltung Real American Freestyle antreten werden. Diese Promotion dient als wichtiger Austragungsort für Top-Athleten, die um ihre Position in der internationalen Szene kämpfen. Dvalishvili war vom 14. September 2024 bis zum 6. Dezember 2025 offiziell als UFC-Champion im Bantamgewicht anerkannt, während Usman Nurmagomedov als aufstrebende Talente der Nurmagomedov-Dynastie gilt. Die anhaltende Anspannung zwischen den Lagern schadet unweigerlich der medialen Vorbereitung auf das bevorstehende Match.

Zukünftige Entwicklungen im Sportgeschehen

Trotz der gewaltsamen Vorfälle bleibt der Fokus nun auf dem geplanten Kampf am Samstag gerichtet. Es ist unklar, ob die polizeilichen Ermittlungen oder die rechtlichen Schritte einen direkten Einfluss auf die Teilnahmeberechtigung oder die Psyche der Athleten haben werden. Für die Fans und die Kampfsportgemeinde bleibt diese Episode ein trauriges Kapitel, das verdeutlicht, wie tiefgreifend persönliche Rivalitäten den professionellen Sport beeinflussen können.