Liebes-Aus nach Schlagzeile? Der Schlagerstar spricht über bittere Gefühls-Eiszeit und klare Ansprüche an den nächsten Mann.

Liebes-Aus nach Schlagzeile? Melissa Naschenweng spricht über bittere Gefühls-Eiszeit und klare Ansprüche an den nächsten Mann.ist aktuell wieder als Single unterwegs. In einem Interview mit dem österreichischen Radiosender „Ö3“ sprach die 36-jährige Kärntnerin nun offen über ihre vergangene Beziehung, schweren Liebeskummer und ihre klaren Vorstellungen von einer künftigen Partnerschaft.

Eine Beziehung einzugehen, nur um gesellschaftlichen Erwartungen an eine Frau in ihrem Alter zu entsprechen, lehnt die Musikerin entschieden ab. Auch auf Dating-Plattformen sei sie nicht aktiv, für unverbindliche Abenteuer stehe sie ebenfalls nicht zur Verfügung. Diese konsequente Haltung resultiert aus schmerzhaften Erfahrungen der Vergangenheit. Sie sei froh, inzwischen überhaupt wieder Gefühle zulassen zu können, nachdem sie sich zeitweise in einer emotionalen „Eiszeit“ befunden habe.

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Gegenüber ihrem besten Freund Sebastian habe sie damals sogar geäußert: „Ich möchte mich nicht mehr verlieben.