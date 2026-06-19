Schlangengeschenk für Mutter: Zollbeamte entdecken lebende Regenbogenschlangen im Koffer

Ein Mann aus Dubai brachte lebende Regenbogenschlangen als Überraschungsgeschenk für seine in Deutschland wohnende Mutter mit. Zollbeamte entdeckten die Schlangen bei einer Kontrolle am Frankfurter Flughafen.

Zollbeamte entdeckten bei einer Kontrolle am Frankfurter Flughafen drei lebende Schlangen im Koffer eines Reisenden. Der Mann aus Dubai hatte die Schlangen als Überraschungsgeschenk für seine in Deutschland wohnende Mutter mitgebracht.

Die Regenbogenschlangen sollten ein besonderes Geschenk für die Mutter sein. Der Reisende hatte zunächst angegeben, keine Waren im Wert von mehr als 430 Euro eingeführt zu haben. Doch bei der Röntgenkontrolle platzte die Wahrheit heraus. Der Mann musste den Koffer selbst öffnen, um die lebenden Schlangen freizulegen.

In jedem Beutel befanden sich drei weiße Stoffbeutel, in denen jeweils eine Schlange steckte. Die Schlangen hatten einen Wert von 2400 US-Dollar. Der Reisende musste Abgaben in Höhe von 393,10 Euro zahlen und eine Sicherheitsleistung von 400 Euro erbringen. Da der Mann weder gegen Artenschutz noch gegen Veterinärrecht verstoßen hatte, durfte er die Schlangen nach Zahlung der Abgaben und der Sicherheitsleistung mitnehmen.

Das ungewöhnliche Geschenk für die Mutter kam also trotz Zoll-Ärger ans Ziel





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