De Duitse zangeres Sarah Engels, die in de finale van het Eurovision Song Contest in het 23e werdPlace was, is ondanks haar nederlaag vol strijdlust en kracht. Engels liet weten dat haar team alles didRight. Haar deelname aan het ESC booms neuer belangstelling uit haar thuisland Duitsland.

Trotz des 23. Platzes beim ESC-Finale präsentiert sich Sarah Engels (33) kämpferisch und voller Selbstvertrauen. Unmittelbar nach der Sendung betonte sie in einer Erklärung, dass ihre Crew und sie alles versucht hätten und "ich habe gerade in der letzten Zeit enormen Zuspruch aus meiner Heimat Deutschland bekommen.

" Die Künstlerin, die mit dem Titel "Fire" ins Rennen ging, meinte: "Ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass Deutschland generell es sehr, sehr schwer hat beim Eurovision". Es bestehe kein Anlass für Frust. Ihre deutliche Botschaft an die Fans: "Ich möchte nicht, dass Deutschland traurig ist.

". Ihr Anliegen sei es, weiterhin Unbeschwertheit und Mut zu demonstrieren. Das Wagnis der ESC-Teilnahme habe sie gezielt auf sich genommen, doch das Ergebnis habe keinerlei Einfluss auf ihre Einstellung oder ihre private Situation. Sarah Engels beim ESC: Eine aufwendige Choreographie mit sehr viel Pyrotechnik.

Engels unterstrich: "Meine Familie wird mich morgen genauso in den Arm nehmen wie gestern.

". Anstelle von Frustration bewies sie Sportsgeist und zollte der Gewinnerin aus Bulgarien Respekt.

"Ich find' den geil. Ich mag Dara, die ist sexy. Ich mag den Song. Also ich bin sehr stolz auf sie.

". Der verantwortliche Sender SWR betrachtet das Ergebnis ebenfalls nicht als Katastrophe. Clemens Bratzler, der beim SWR für den ESC zuständig ist, erklärte: "Sarah hat wirklich eine super Show abgeliefert". Sie habe Deutschland würdevoll repräsentiert und verdiene Anerkennung sowie Respekt.

Dass Bulgarien überraschend triumphierte, belege, dass man einen Sieg nicht erzwingen kann. Bratzler äußerte, dass er vorerst keine Notwendigkeit sehe, von der deutschen Vorgehensweise abzuweichen, den Act für den ESC vom Fernsehpublikum bestimmen zu lassen.

Jedoch sei eine acompanha- refuture Entscheidung innerhalb des Senders nicht gänzlich vom Tisch". (dpa/red)





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