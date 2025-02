Schlechte Luftqualität in Deutschland: Feinstaubbelastung sorgt für Warnungen

Die Luftqualität in vielen Teilen Deutschlands ist derzeit schlecht. Hohe Feinstaubwerte werden gemessen, insbesondere in Nord- und Ostdeutschland. Das Umweltbundesamt rät zur Vorsicht und empfiehlt empfindlichen Menschen, körperliche Aktivitäten im Freien zu reduzieren.

Die Luftqualität in vielen Regionen Deutschland s ist derzeit schlecht. Von Ostfriesland und dem Emsland bis zur Grenze zu Polen zeigen Messstationen auf der Deutschland karte des Umweltbundesamt es (UBA) derzeit überwiegend die Farbe Rot an. Das betrifft die Bundesländer Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin.

Auch in Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Hessen, Teilen Baden-Württembergs und Bayerns wird die Luftqualität an vielen Orten als schlecht bewertet. Bessere Werte zeigen vor allem Messstationen in Schleswig-Holstein sowie im Südwesten Nordrhein-Westfalens, in Rheinland-Pfalz, im Saarland und im Südwesten Baden-Württembergs. \Für den Luftqualitätsindex werden Konzentrationen der Schadstoffe Stickstoffdioxid, Feinstaub und Ozon gemessen. Besonders die Feinstaubkonzentrationen (PM2,5) sind derzeit hoch. 19 Messtationen zeigen dem UBA zufolge Werte über dem Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft an. Feinstaub wird nach Größe der Partikel in Gruppen eingeteilt, PM2,5 bezeichnet Partikel bis zu einer Größe von 2,5 Mikrometer - also Tausendstel Millimeter. Feinstaub kann durch Nase und Mund in die Lunge gelangen und je nach Größe die Lungenbläschen und den Blutkreislauf erreichen und schädigen. Bei schlechter Luftqualität sollten empfindliche Menschen körperliche Anstrengungen im Freien vermeiden. Das UBA rät, derzeit lieber einen gemütlichen Spaziergang zu machen, als joggen zu gehen. Dabei atme man deutlich weniger schlechte Luft ein. Bedenklich seien die hohen Feinstaubwerte vor allem für Menschen mit Grunderkrankungen wie Asthma, Allergien und akuten Atemwegserkrankungen, sagte die UBA-Fachgebietsleiterin für die Beurteilung der Luftqualität, Ute Dauert.





mz_de / 🏆 115. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Feinstaub Luftqualität Umweltbundesamt Gesundheit Warnung Deutschland

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schlechte Luftqualität in Deutschland: Blockierte Hochdrucklage sorgt für FeinstaubglockeDie Luftqualität in vielen Teilen Deutschlands ist derzeit schlecht. Eine blockierte Hochdrucklage sorgt für anhaltenden Feinstaub. Umweltwissenschaftler erklären die Ursachen und mögliche Folgen.

Weiterlesen »

Schlechte Luftqualität in Deutschland: Feinstaub-Glocke über dem LandDie Luftqualität in Deutschland ist derzeit schlecht aufgrund von Feinstaubbelastung, die durch Kraftstoffverbrennung, Verkehr und Heizungen verursacht wird. Blockierende Hochdrucklagen tragen zu der anhaltenden Belastung bei. Die Experten empfehlen, auf den aktuellen Entwicklungen aufmerksam zu bleiben und Maßnahmen zu ergreifen, um die Belastung zu reduzieren.

Weiterlesen »

Feinstaub-Glocke über Deutschland: Gesundheitliche Risiken durch schlechte LuftqualitätEin stabiles Hochdruckwetter und eine Inversionswetterlage sorgen in Deutschland für einen Anstieg der Feinstaubwerte. Die Luftverschmutzung kann zu schweren Gesundheitsschäden führen, besonders bei Kindern, älteren Menschen und vorerkrankten Personen.

Weiterlesen »

Schlechte Luftqualität in Deutschland durch Hoch BeateViele Wetter-Apps zeigen derzeit schlechte Luftqualität in Deutschland an, insbesondere in den Niederungen und Städten. Die Ursache ist das Hoch Beate, das zu Windstille und staubhaltiger Luft führt. Feinstaubwerte übersteigen in einigen Regionen die Grenzmarke von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter, was für sensible Gruppen ungesund sein kann. Experten raten zur Minimierung der Belastung durch körperliche Anstrengungen und Abdichtung der Wohnräume. Ab Donnerstag soll sich die Wetterlage mit stärkerem Wind, Niederschlag und Tiefdruckgebieten verbessern.

Weiterlesen »

Smog aus Polen sorgt für schlechte Luftqualität in Berlin: Sport im Freien gefährlichDas Bundesumweltamt warnt vor den gesundheitlichen Folgen von hoher Feinstaubbelastung in Berlin. Die Smoglage aus Polen verschärft die Situation zusätzlich.

Weiterlesen »

Schlechte Luftqualität: Kein Sport im Freien – wann sich die Lage bessern sollDeutschland leidet derzeit unter einer schlechten Luftqualität. Das wirkt sich auf sportliche Aktivitäten im Freien aus. Ein Ende ist zunächst nicht in Sicht.

Weiterlesen »