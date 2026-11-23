„American Psycho“ ist absoluter Kult – und schockte schon Anfang der 2000er das Publikum. Eigentlich sollte „Challengers“-Regisseur Luca Guadagnino den Film neu aufgelegen, doch dieser meldet sich jetzt mit schlechten Nachrichten bei den Fans.

„American Psycho“ ist absoluter Kult – und schockte schon Anfang der 2000er das Publikum. Eigentlich sollte „Challengers“-Regisseur Luca Guadagnino den Film neu aufgelegen, doch dieser meldet sich jetzt mit schlechten Nachrichten bei den Fans.

“-Neuauflage hat eine turbulente Produktionsgeschichte hinter sich. Eigentlich sollte die erste Klappe bereits im Sommer 2026 fallen. Ein Drehbuch vonwurde auch einer der spannendsten Filmemacher der vergangenen Jahre für das Projekt gewonnen. Doch irgendwie ging es mit der Produktion nicht vorwärts.

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Lange wurde beispielsweise kein neuer Darsteller für die Rolle des Patrick Bateman gefunden – also jenen Part, den Christian Bale in der Verfilmung von 2000 so ikonisch verkörperte. Zudem mehrten sich die Gerüchte, dass das Projekt beim Studio Lionsgate inzwischen auf die lange Bank geschoben worden sei. Ein neues Interview mit Luca Guadagnino dürfte den Fans nun die letzte Hoffnung nehmen, dass die Neuadaption in absehbarer Zeit umgesetzt wird.

Der Filmemacher hat nun bestätigt, dass die „American Psycho“-Neuauflage unter seiner Regie vorerst nicht zustande kommt.verriet Luca Guadagnino, dass er zwar weiterhin vom Drehbuch überzeugt sei, das Projekt für ihn aber dennoch nicht zustande komme: „Scott Z. Burns hat ein fantastisches Drehbuch geschrieben. Leider wird das Projekt für mich, während wir hier sprechen, nicht realisiert.

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“ Ob die „American Psycho“-Neuinterpretation jetzt komplett gestrichen wurde oder zu einem anderen Zeitpunkt doch noch realisiert wird, bleibt momentan reine Spekulation. Dass das Projekt jetzt erst einmal auf Eis liegt, könnte aber mit dem zähen Casting-Prozess zu tun haben. Der Autor des Romans,Luca Guadagninos nächster Film wird übrigens „Artificial“. Im Mittelpunkt steht hier die fiktionalisierte Geschichte rund um Sam Altman , der als CEO von OpenAI, dem Unternehmen hinter ChatGPT, weltweit für Schlagzeilen sorgte.

Wann der Film in Deutschland startet, ist aktuell noch nicht bekannt. Den Trailer könnt ihr euch hier anschauen:Stefan liebt Film. Er vermisst die wöchentlichen Besuche in der Videothek, denn das ziellose Umherirren in den Gängen hat ihm Seherfahrungen wie "Donnie Darko" oder "Fear and Loathing in Las Vegas" beschert. Es gibt Filme, die muss man gesehen haben – und es gibt Spiele, die muss man gespielt haben!

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