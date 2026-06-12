Schlechtes Wetter trübt die WM-Stimmung vor dem Start der Fußball-WM 2026

Regen, Wolken und kühle Temperaturen begleiten den Auftakt der Fußball-WM 2026 in Deutschland. Während die Fans in Städten wie Essen mit Fahnen feiern, sorgt das ungemütliche Wetter für Enttäuschung. Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert Schauer im Norden und Osten, erst im Südwesten bleibt es trocken. Zudem fällt in den Alpen Schnee. Erst next week bringt ein kurzer Hitzesplitter bis zu 36 Grad.

Die Straße in Essen in Nordrhein-Westfalen ist mit Fahnen geschmückt, die Freude über die anstehende Fußball weltmeisterschaft 2026 ist offensichtlich. Doch das Wetter macht den Fans einen Strich durch die Rechnung.

Statt Sonnenschein gibt es Regen und kühle Temperaturen, die die Stimmung trüben. Die Prognosen des Deutschen Wetterdienstes und unabhängiger Meteorologen deuten auf ein ungemütliches Wochenende hin. Besonders im Norden und Osten Deutschlands sind viele Wolken, Schauer und örtliche Gewitter zu erwarten. Im Süden, etwa südlich des Mains, soll es hingegen trocken bleiben.

Die Temperaturen liegen zwischen 15 Grad an der Küste und bis zu 28 Grad im Oberrheingraben. Für das erste Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft am Sonntagabend sagen die Modelle zwar weitgehend trockenes Wetter voraus, doch es wird kühl. Eine Jacke ist empfehlenswert. Erst in der neuen Woche könnte sich eine kurzfristige Hitzephase mit Temperaturen von bis zu 36 Grad in der Pfalz entwickeln, die jedoch ebenso schnell wieder vorbei sein soll.

Zudem sorgen ungewöhnliche Wetterkapriolen für Aufmerksamkeit: In höheren Lagen der Mittelgebirge fällt im Juni tatsächlich Schnee, mit Mengen von bis zu 20 Zentimetern oberhalb von 2000 Metern. Die Stimmung unter den Fans ist daher zwiespältig: Während die Vorfreude auf das Turnier groß ist, sorgt das schlechte Wetter für Enttäuschung. Viele müssen ihre Pläne für öffentliche Viewings oder Strandparties anpassen und auf beheizte Zonen oder Indoor-Locations ausweichen.

Die lokalen Veranstalter in Städten wie Essen haben ihre Infrastruktur dennoch vorbereitet, mit überdachten Bereichen und Heizmöglichkeiten. Die Fußballfans hoffen nun vor allem auf einen erfolgreichen Start der deutschen Mannschaft, der zumindest für innere Wärme sorgen könnte





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