Nach den Strandungen mehrerer Wale in der Ostsee will Schleswig-Holstein bei künftigen Fällen schneller reagieren. Zudem seinen auch länderübergreifende Handlungsempfehlungen in der Planung.

Nach den Strandungen mehrerer Wale in der Ostsee will Schleswig-Holstein bei künftigen Fällen schneller reagieren. Zudem seinen auch länderübergreifende Handlungsempfehlungen in der Planung. Kiel - Schleswig-Holstein will eine Meldekette als Reaktion auf Walsichtungen und mögliche Strandungen etablieren.

"Die Walstrandung im letzten Frühjahr hat ein Schlaglicht auf den Zustand unserer Walbestände, aber auch der Meere insgesamt geworfen", sagte Umweltminister Tobias Goldschmidt in Kiel. Eine enge Abstimmung zwischen den Ressorts soll ermöglichen, bei Strandungen rasch zu handeln.

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"Dabei ist jeder Fall anders und muss einzeln betrachtet werden", erklärte Goldschmidt. Das Umweltministerium wird die Abstimmung zwischen den beteiligten Behörden und Experten auch zukünftig koordinieren und das Vorgehen nach außen kommunizieren.