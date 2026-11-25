PFAS lassen sich bei der Trinkwasseraufbereitung kaum entfernen – Schleswig-Holstein setzt deshalb bei Pflanzenschutzmitteln an. Welche Flächen das Verbot ab dem kommenden Jahr betrifft.

PFAS lassen sich bei der Trinkwasseraufbereitung kaum entfernen – Schleswig-Holstein setzt deshalb bei Pflanzenschutzmitteln an. Welche Flächen das Verbot ab dem kommenden Jahr betrifft. Kiel - Schleswig-Holstein verbietet ab dem kommenden Jahr den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln mit PFAS in allen Wasserschutzgebieten im Land.

"PFAS sind Ewigkeitschemikalien und bedrohen unsere Gesundheit und die vieler künftiger Generationen", sagte Umweltminister Tobias Goldschmidt . "Denn sie reichern sich im Wasser an, manche sind hormonell wirksam und stehen im Verdacht, krebserregend zu sein. " "Leider sind die meisten PFAS bislang nicht reguliert, nicht einmal in unseren Wasserschutzgebieten", sagte Goldschmidt und betonte: "Das ändern wir jetzt. " Die entsprechende Verordnung ist nach Angaben des Ministeriums unterschrieben worden.

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Im Juni war diese durch die Verbändeanhörung gegangen. In Schleswig-Holstein wird das Trinkwasser laut dem Ministerium ausschließlich aus Grundwasser gewonnen. PFAS und Abbauprodukte wie insbesondere Trifluoressigsäure ließen sich auch bei der Trinkwasseraufbereitung nicht mit verhältnismäßigem Aufwand entfernen. PFAS werden wegen ihrer wasser-, fett- und hitzebeständigen Eigenschaften seit Jahrzehnten unter anderem in Löschschaum, Pfannenbeschichtungen und Outdoor-Produkten verwendet.

Es handelt sich um eine riesige Gruppe von über 10.000 künstlich hergestellten Industriechemikalien, die in der Natur nicht vorkommen. Goldschmidt will den Einsatz von 19 Pflanzenschutzmitteln mit solchen Stoffen, für die es bereits Alternativen gibt, sofort verbieten. Für acht weitere Stoffe soll eine Übergangsfrist bis 2035 gelten, für drei andere Stoffe gilt diese nur bei bestimmten Anbaukulturen. Das Verbot soll alle 38 Wasserschutzgebiete im Land umfassen.

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In diesen Bereichen liegen nach Ministeriumsangaben auch 15.000 Hektar Ackerflächen, was 2,3 Prozent aller Ackerflächen in Schleswig-Holstein entspricht. Insgesamt umfassen die Wasserschutzgebiete 57.000 Hektar. Das Land ist 1,58 Millionen Hektar groß.

"Unser Trinkwasser ist unsere Lebensgrundlage, die wir mit dieser Verordnung besser schützen", sagte Goldschmidt. Um alle Lebensbereiche, auch außerhalb von Pflanzenschutzmitteln, umfassend vor Ewigkeitschemikalien zu schützen, brauche es jedoch den Bund und die EU.

"Brüssel muss das längst überfällige europäische Regulierungsverfahren für PFAS endlich vorlegen", betonte der Minister. "Es ist ein Unding, dass wir uns heute die Probleme von morgen in Form von Pflanzenschutzmitteln mit PFAS auf die Felder bringen. "