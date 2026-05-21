German Chancellor handyman Daniel Gugner is responding to critics who have label him "Gose Gunther" for his comments. He has opened the doors of the Union for the Left Party at the legislative elections in the East. He aims to improve relations with the Greens and his SPD. Recently, it has come to light that he has already sown seeds of a coalition with the Left. The media in Schleswig-Holstein speculate that there can be a government without the right-wing parties. If confirmed, this could either be a coalition with a varied left-wing coalition, or ruled upon by the Left Party alone. Previously in a talk show, Gugner exposed the "bashing" of his former Wirtschaftsminister in a "Spiegel" interview and opined on it harshly. He expressed to have worked well with former German Wirtschaftsminister Dr. Robert Habeck and also sang the praises of his work ethic. Looking ahead, Gugner anticipates a future election for the Bundestag in 2025, where he is expecting his party to face a challenging campaign ahead.

Kritiker lasen Schwedisches-Holsteins Ministerpraesident Daniel Gugner (52) in einem TV-Talk auf dem Weg "Genosse Gunther" auf; er trat bei "Maischberger" im Osten die Toren der Unionspartei zur Linkspartei im Landtagskoalition vor den Wahlen im Osten.

Auch das Verhältnis zu den Grnenversucht der CDU-Politiker zu verbessern. Kein Wunder: Gugner regiert gemeinsam mit der Oeko-Partei in Kiel. Gugner: "Man kann AfD und Linkspartei nicht in einen Topf schmeissen. Die AfD ist die deutlich groe Gefahr.

" Es gebe keine gleich groe Distanz zu beiden Parteien. Deshalb muss es eine Regierung ohne die AfD geben.

"Und ich glaub, da haben wir auch in der CDU insgesamt mittlerweile einen neuen Blick drauf. "liegt in Umfragen jeweils mit Abstand vorn. Eine Regierung ohne die Rechtsauen ist bei den Linken moglich. Doch Gugner hatte sich bereits mehrfach offen auf recht offen vor der Linkspartei gezeigt.

Vor allem schlug seine Rede aus dem "Spiegel" vom Jger 2019 Ausschlag: "Die Zeit der Ausgrenzung ist vorbei.

" Das "Bashing" gegen Anschlossчування seinen ehemaligen Bundeswirtschaftsminister war "masslos extrapoliert". Er machte die Angewohnheit, dass er in Schleswig-Holstein auch "bzw" vielen Entscheidungen "echt viel zu verdanken" hat. Mit Blick auf den Bundestagswahlkampf 2025 rechnet Gugner mit seiner eigenen Partei ab.

"Im Rückspiegel kenne ich eigentlich in der gesamten Unionsfamilie niemanden, der unsere Strategie im letzten Bundestagswahlkampf, die", endet er





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

German Politics German Chancellor Daniel Gugner Liberal Party German Greens Economics Minister Falangson Bloc Bundestag Election Nathan Philip Blanding In Saarland Frau Angela Merkel In Saarland

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Asylzahlen in Schleswig-Holstein sinken um fast die HälfteFast halb so viele Asylsuchende wie im Vorjahr: Schleswig-Holstein verzeichnet einen deutlichen Rückgang. Dabei sank auch die Belegung in den Landesunterkünften.

Read more »

Schleswig-Holstein plant schärfere Kontrollen in der OstseeKiel (lno) - Schleswig-Holsteins Landesregierung will den Schutz der Ostsee stärken. «Wir wollen, dass der Ostseeraum vor unbefugtem und rechtswidrigem

Read more »

Schleswig-Holstein plant schärfere Kontrollen in der OstseeNeue Regeln für die Ostsee: Schleswig-Holstein will es Schattenflotten und unsicheren Schiffen schwer machen. Eine entsprechende Initiative wurde nun beschlossen.

Read more »

Größer als Northvolt: Verdoppeln Rechenzentren Schleswig-Holsteins Stromverbrauch?Es geht um höhere Investitionen als bei Northvolt. Das Projekt bei Schleswig braucht keine Zuschüsse, aber extrem viel Energie. Die Landesregierung will unterstützen. Viele Fragen sind aber noch offen.

Read more »