Deutschland ist Drehscheibe für Boote, die Schleuser-Netzwerke nach Großbritannien nutzen. Im Fokus steht eine Firma aus NRW.

Allein in diesem Jahr haben rund 24.000 Migranten in Schlauchbooten den Ärmelkanal nach Großbritannien überquert. Bei fast einem Drittel der Überfahrten sollen zuletzt noch Boote oder Motoren einer Firma aus Werne genutzt worden sein.

Dem Firmenchef droht laut Recherchen jetzt die Anklage. Eine Lagerhalle, irgendwo in Nordrhein-Westfalen – wo genau, das muss geheim bleiben. Bundespolizist Christian Tiemann schiebt das schwere Tor zur Seite. Überall liegen schwarze, zusammengerollte Plastikballen.

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Im Hintergrund: riesige weiße Säcke, aus denen rote Westen leuchten. Nebenan im Raum lagern Motoren auf Paletten. All das hat die Bundespolizei bei einer einzigen Firma beschlagnahmt, hier in NRW. Es könnte sein, dass das ein ganz wichtiger Pfeiler für das Schleusergeschäft nach Großbritannien war ", sagt Tiemann.