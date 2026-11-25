Ein 40-jähriger Schleuser soll Menschen nach Deutschland gebracht und dort untergebracht haben. Die Polizei durchsuchte deswegen zahlreiche Häuser und Wohnungen.

Ein 40-jähriger Schleuser soll Menschen nach Deutschland gebracht und dort untergebracht haben. Die Polizei durchsuchte deswegen zahlreiche Häuser und Wohnungen. Berlin /Ahrensfelde - Einsatzkräfte der Berlin er Polizei und der Bundespolizei haben am Dienstag mehrere Objekte wegen mutmaßlicher Schleuserkriminalität in Berlin und Brandenburg durchsucht.

Im Mittelpunkt der Ermittlungen stand ein mutmaßlicher 40-jähriger Schleuser, wie die Polizei mitteilte. Nach Polizeiangaben soll der Mann in insgesamt acht Einfamilienhäusern und einer Eigentumswohnung über mehrere Monate eingereiste Vietnamesen untergebracht haben. Diese sollen unter anderem im Zusammenhang mit gefälschten Pässen und Vaterschaftsanerkennungen polizeilich in Erscheinung getreten sein. Die Durchsuchungen fanden demnach in acht Objekten in Biesdorf, Marzahn, Alt-Hohenschönhausen und Friedrichsfelde sowie an zwei Adressen in Ahrensfelde statt.

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Dabei trafen die Einsatzkräfte insgesamt 58 Personen an - elf von ihnen hielten sich mutmaßlich unerlaubt in Deutschland auf. Strafverfahren wurden eingeleitet. An der Aufenthaltsanschrift des Beschuldigten in Ahrensfelde stellten die Einsatzkräfte den Angaben zufolge unter anderem einen mittleren sechsstelligen Bargeldbetrag, Goldbarren und Schmuck sicher.

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Außerdem fanden sie "diverse vietnamesische Reisepässe und Personalausweise, die keiner der angetroffenen Personen zugeordnet werden konnten", wie es in der Mitteilung hieß. Der 40-jährige Beschuldigte wurde demnach vorläufig festgenommen, ein Ermittlungsrichter ordnete Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen dauern an.