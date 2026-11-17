Die Peter-Weiss-Bibliothek in Berlin-Hellersdorf schließt Ende 2026. Der Verein Roter Baum beendet die Betreuung nach 36 Jahren aus personellen Gründen und sinkender Nutzung.

Die Peter-Weiss-Bibliothek in Berlin-Hellersdorf wird ihre Pforten im Jahr 2026 endgültig schließen. Diese Entscheidung trifft eine institutionelle Einrichtung, die seit ihrer Gründung im September 1990 eine einzigartige Sammlung DDR-Literatur und - Kulturgeschichte bewahrt hat. Ein junger Verein aus der Umgebung rettete damals mehr als 80 Millionen Bücher, die nach dem Mauerfall aus öffentlichen Regalen und privaten Sammlungen entsorgt werden sollten. Die Bibliothek hat sich als wichtiges Archiv etabliert, das nun aufgrund geänderter Rahmenbedingungen sein Ende findet.

Kündigung des Kooperationsvertrags und Mittelkürzungen

Der Kooperationsvertrag zwischen dem Verein Roter Baum und dem zuständigen Bezirksamt wurde gekündigt, was das vorzeitige Ende der Bibliothek zur Folge hat. Die finanzielle Förderung durch die öffentliche Hand wurde in den letzten Jahren sukzessive reduziert. Im Jahr 2024 unterstützte das Bezirksamt das Projekt noch mit 6000 Euro jährlich. Im darauffolgenden Jahr verringerte sich diese Unterstützung auf 2000 Euro. Für das Jahr 2026 blieb jegliche finanzielle Unterstützung vollständig aus, was die operative Umsetzung unmöglich machte.

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Die offizielle Begründung für den Rückzug der öffentlichen Gelder lautete, dass überall im öffentlichen Haushalt gekürzt werde. Das Team der Bibliothek reagierte kritisch auf diese Situation. In einer Mitteilung hieß es, dass die gestrichene Summe nicht ausreiche, um eine funktionierende öffentliche Bibliothek zu erhalten. Der Verein sah sich durch diese Äußerungen zu einer klärenden Stellungnahme gezwungen, um Missverständnisse über die eigentlichen Beweggründe der Schließung auszuräumen.

Personalbedingte Schließung trotz finanzieller Eigenleistung

Der Verein Roter Baum betonte in seiner Antwort, dass die Schließung der Peter-Weiss-Bibliothek keine primär finanzielle Entscheidung sei. Obwohl das Kulturamt die Förderung einstellte, übernahm der Verein die Kosten für den Betrieb der Bibliothek weiterhin selbst. Man erklärte, dass selbst eine dauerhaft ausbleibende Förderung nicht zwingend zum Schließungsbeschluss geführt hätte. Der Verein hatte also die ökonomische Verantwortung getragen, während die politische Finanzierung fehlte.

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Als Hauptgrund für das Ende der Ära nannte der Verein persönliche Entscheidungen der langjährigen Hauptverantwortlichen. Nach 36 Jahren außerordentlichen ehrenamtlichen Engagements ziehen sich diese Personen verdient in den Ruhestand zurück. Da keine Nachfolger gefunden wurden, die das komplexe Konzept fortführen könnten, ist die Weiterführung am aktuellen Standort nicht mehr realisierbar. Die Entscheidung liegt somit in der natürlichen Lebensphase der Gründungsmitglieder begründet.

Nutzungsrückgang und Rettung des Buchbestands

Zusätzlich zu den personellen Problemen hat sich die Leserschaft der Bibliothek deutlich verändert. Viele der ursprünglichen Nutzer sind verstorben oder gelten als zu alt für einen Besuch vor Ort. Die neuen Nachbarschaften in der Umgebung ließen sich für den speziellen, historischen Literaturbestand nur in begrenztem Umfang gewinnen. Dieser demografische und soziale Wandel führte zu einem signifikanten Rückgang der Nutzungszahlen am bisherigen Standort.

Trotz der Schließung wird der wertvolle Medienbestand vor dem Abfall bewahrt. Die Bücherei umfasst derzeit rund 20.000 Medien, die Politik, Sozial- und Kulturgeschichte sowie Literatur der DDR und der Gegenwart abdecken. Um den Bestand zu erhalten, sind spezifische Termine für die Übergabe festgelegt. Am 24. November können Kultureinrichtungen, Schulen, Vereine und Projekte aller Art Bücher und Möbel mitnehmen, um sie weiterzuverwenden.

Für die Allgemeinheit findet am 25. November eine kostenlose Abgabe der restlichen Bücher statt. Alle Interessierten sind eingeladen, die verbliebenen Medien kostenlos abzuholen. Dies stellt die letzte große Veranstaltung der Einrichtung dar und ermöglicht es der Community, sich mit der Geschichte der DDR-Literatur auseinanderzusetzen. Der Verein dankt den zahlreichen Unterstützern für das jahrzehntelange Engagement und die Treue zum Standort in Hellersdorf.