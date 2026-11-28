Nach einem harten Sturz auf den Kopf im Spiel gegen Frankfurt zeigte Sky Angelo Stiller die Zeitlupe. Der Stuttgarter reagierte geschockt.

Auf diese Bilder hätte er wohl gerne verzichtet: Angelo Stiller wurde erst bei der Zeitlupe bewusst, wie viel Glück er gehabt hatte. Der Nationalspieler verlor unmittelbar nach seiner Einwechslung bei einem Zweikampf in der Luft das Gleichgewicht und krachte unkoordiniert und mit voller Wucht mit Kopf und Nacken auf den Boden. Stiller blieb regungslos auf dem Rasen liegen. Sofort riefen Mitspieler, Gegner und der Schiedsrichter nach dem medizinischen Personal. Auch die Sky-Kommentatoren Wolff Fuss und Lothar Matthäus sorgten sich um Stiller, der „ganz komisch“ gefallen war.

Doch nach einer kurzen Behandlungspause konnte der VfB-Profi weitermachen. Sehr zur Erleichterung aller im Stadion. Nach dem Spiel gab Stiller bei Sky Auskunft zu seinem Gesundheitszustand.

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„Den Sturz merke ich erst jetzt so richtig“, berichtete der Stuttgarter, der nach eigenen Angaben schon in der Luft gemerkt hatte, dass es brenzlig wird. Das Bewusstsein habe er nicht verloren, sagte Stiller auf Nachfrage von Reporter Michael Leopold, während eine Zeitlupe der Szene gezeigt wurde. Als Stiller die Bilder sah, war er jedoch völlig geschockt.