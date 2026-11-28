Kelly Osbourne hat über ihre Trauer nach dem Tod ihres Vaters gesprochen. Auch einen Vergleich zu ihrer früheren Drogensucht zieht sie.

Kelly Osbourne hat über ihre Trauer nach dem Tod ihres Vaters gesprochen. Auch einen Vergleich zu ihrer früheren Drogensucht zieht sie. , 42, eine der schwersten Zeiten ihres Lebens durchgemacht.

Wie sehr ihr der Verlust körperlich und seelisch zusetzte, schildert sie nun in einem Interviewund Alkohol gebracht haben", erklärt die 42-Jährige. Nach dem Tod von Ozzy Osbourne im Juli 2025 verlor sie drastisch an Gewicht. Wie sehr sich ihr Körper verändert hatte, nahm sie lange selbst nicht wahr. Erst bei einer Anprobe im Vorfeld der Grammy Awards im Februar 2026 wurde ihr nach eigener Aussage bewusst, wie schlecht es um sie stand.

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Während sie mit ihrer Trauer kämpfte, wurde ihr Aussehen in den sozialen Medien zum Gegenstand heftiger Diskussionen. Noch nie in ihrem Leben sei sie so grausam behandelt worden wie in dieser Zeit, berichtet Osbourne. Die Kommentare hätten ihr das Herz gebrochen. Dass ihr Körper öffentlich bewertet wird, ist für die Britin nichts Neues.