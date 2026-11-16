Berlin und Brandenburg öffnen die Eisflächen. Lesen Sie zu Terminen der größten Freiluftbahn, Hallenöffnungszeiten und saisonalen Pop-up-Plätzen.

Die kalte Jahreszeit ist einladend für Sportler und Familien, die den Winter aktiv gestalten möchten. In Berlin und Brandenburg öffnen derzeit zahlreiche Eissporthallen und Freiluftbahnen ihre Tore für die neue Saison.

Die Auswahl reicht von klassischen Stadions und wetterunabhängigen Hallenanlagen bis hin zu temporären Pop-up-Flächen auf Weihnachtsmärkten und saisonalen Open-Air-Stationen. Für die Fans von Eisdiscos und traditionellen Wintersportarten gibt es ebenfalls ein breites Angebot an Veranstaltungen und besonderen Erlebnissen.

Öffnungszeiten der Berliner Eisbahnen

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Das Bezirksamt gibt an, dass die größte Freiluft-Eisbahn der Hauptstadt mit einer Fläche von 6.170 Quadratmetern besonders viel Platz bietet. Durch die klare Trennung von Schnelllaufring und dem inneren Feld können sowohl ambitionierte Läufer als auch Anfänger den Raum nutzen. Der Saisonstart für das öffentliche Schlittschuhlaufen findet am Montag, dem 16. November, auf dem 400-Meter-Außenring statt. Der Innenbereich ist für die Allgemeinheit am darauffolgenden Samstag, dem 21. November, zugänglich.

In der überdachten Eisschnelllaufhalle steht primär der Trainings- und Wettkampfbetrieb für Profi-Sportler im Fokus. Dennoch öffnen auch hier die Tore für Amateure. Zu einzelnen, im Voraus buchbaren Zeitslots dürfen auch Laien-Läuferinnen und -Läufer die Bahn betreten. Diese Saison in der Halle läuft bereits seit dem 12. Oktober und bietet eine stabile Alternative zu den wetterabhängigen Außenanlagen.

Saisonale Flächen und Angebote in Brandenburg

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Das Bundesland Brandenburg setzt strategisch auf eine Zusammenarbeit mit privaten Veranstaltern. Höfe, Freizeitparks und Weihnachtsmärkte bereiten derzeit ihre Flächen zum Schlittschuhlaufen vor, um die lokale Winterfreude zu fördern. In einem speziell dafür errichteten Zelt kann man hier nicht nur auf dem Eis kreisen, sondern findet auch einen separaten, kleinen Bereich mit 150 Quadratmetern für die allerersten Schritte auf dem Eis vor. Zusätzlich sorgt ein Tunnel mit bunten LED-Lichtern für eine besondere Atmosphäre, durch den man beim Schlittschuhfahren fährt.

Auf dem Potsdamer Weihnachtsmarkt am Holländischen Viertel öffnet vom 23. November bis zum 27. Dezember 2026 eine Open-Air-Eisfläche ihre Tore. Interessierte Besucher können hier regelmäßig ihre Runden auf dem Eis drehen und den Winter genießen. Ergänzend dazu öffnet am Nikolaus tag, dem 6. Dezember, die Indoor-Eisbahn in der Metropolis Halle am Filmpark Potsdam-Babelsberg. Diese Halle bietet eine weitere Indoor-Option für die Region rund um Potsdam.

Spezielle Veranstaltungen und Kunstprojekte

Während fast alle Eisbahnen Leihschuhe für spontane Runden sowie warme Getränke wie Kakao und Glühwein zum Aufwärmen anbieten, gehen einige Orte noch einen Schritt weiter. Viele Einrichtungen verfügen über Extra-Veranstaltungen im Programm. Regelmäßige Eisdiscos locken sowohl Kinder als auch Erwachsene zum Tanzen auf dem Eis. Auch Eisstockbahnen stehen zur Miete bereit, insbesondere für Unternehmen oder Gruppen, die Weihnachtsfeiern oder besondere Anlässe auf dem Eis ausrichten möchten.

Ein besonderes Kunstprojekt findet sich im Berliner Museum Dark Matter in der Ausstellung mit dem Titel "Winterlights". Auf einer Fläche von 1.000 Quadratmetern erschafft die Installation eine beleuchtete Winterlandschaft. Im Zentrum steht ein hängender Wald aus 600 Tannenbäumen, der von mehr als 300.000 Lichtpunkten umgeben ist. Eine Eisbahn ist in diese Installation integriert, über der die Tannenbäume schweben und eine einmalige optische Kulisse für das Schlittschuhlaufen bieten.